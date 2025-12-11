Az Ukrán erők dróncsapást mértek egy oroszországi olajmezőre

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Alfa különleges műveleti központjának nagy hatótávolságú drónjai csapást mértek az oroszországi, Filanovszkijról elnevezett olajmezőre, amely a Lukoil-Nizsnyevolzsksznefty vállalathoz tartozik - hozták nyilvánosságra csütörtökön az SZBU-nál.

Ukrán hírügynökségek és hírportálok beszámolójukban rámutattak, hogy ez Ukrajna első csapása az Oroszországi Föderáció olyan infrastruktúrájára, amely a Kaszpi-tengeren folyó olajkitermeléshez kötődik. "Legalább négy találatot rögzítettek a tengeri platformon.

A támadás következtében leállt a több mint húsz kútból végzett kőolaj- és gázkitermelés" - tették hozzá a szakszolgálatnál. A Filanovszkijról nevezett lelőhely az egyik legnagyobb feltárt mező Oroszországban és az orosz Kaszpi-tengeri térségben. Készletei 129 millió tonna kőolajat és 30 milliárd köbméter földgázt tesznek ki. A kitermelt nyersanyagot a Kaszpi Csővezeték Konzorciumon keresztül exportálták.

"Az SZBU folytatja műveleteit az orosz olaj- és gázipar ellen, folyamatosan bővítve azok földrajzi kiterjedését. A csapás a Kaszpi-tengeren újabb figyelmeztetés Oroszországnak, hogy minden olyan vállalata, amely a háborút szolgálja, jogos célpont, bárhol is legyen" - emelték ki a biztonsági szolgálatnál.

Az SZBU Sea Baby tengeri drónjai szerdán a Fekete-tengeren csapást mértek a Dashan nevű olajszállító tartályhajóra, amely Oroszország úgynevezett árnyékflottájához tartozik. A Comore-szigetek zászlaja alatt közlekedő hajó Ukrajna kizárólagos gazdasági övezetében haladt a novorosszijszki kikötő irányába. Oleh Hrihorov, az északkelet-ukrajnai Szumi megye kormányzója közölte, hogy az orosz csapatok irányított légibombát dobtak egy üzlethelyiségre Velika Piszarivka településen, aminek következtében két nő életét vesztette, további kettő pedig megsebesült.

"A csapás éppen akkor érte az épületet, amikor bent emberek voltak. Sajnos ketten meghaltak: az eladónő és egy helyi lakos. A holttestüket a romok alól emelték ki" - írta a kormányzó közleményében.

Az ukrán szárazföldi erőkhöz tartozó 425. különálló rohamezred katonái a Donyeck megyei Pokrovszk városának központjában felvonták az ukrán zászlót. Erről az ezred videófelvételt tett közzé a Telegramon. A bejegyzés szerint "a világnak látnia kell, hogy a Kreml hazugságaival szemben, amelyek szerint a várost az orosz erők elfoglalták, Ukrajna harcol, harcolni fog, és nem adja át az agresszornak a saját területét".

Ruszlan Muzicsuk, az ukrán nemzeti gárda szóvivője ezt megelőzően egy tévéműsorban elmondta, hogy az orosz csapatok ködös időben páncélosokat bevetve váratlanul megrohamozták Pokrovszkot, de az ukrán katonák észlelték a támadást és megsemmisítették a behatolókat.

Hozzátette, hogy az ukrán csapatok Pokrovszk körül több mint 15 település térségében folytatnak támadó műveleteket. Viktor Trehubov, az ukrán egyesített erők szóvivője egy tévéműsorban elmondta, hogy a Harkiv megyei Kupjanszk városában súlyos a helyzet, továbbra is jelen vannak az oroszok a város északi részein.

Az ukrán katonák a város egy másik részében vannak, de az oroszok megpróbálják őket kiszorítani onnan, kihasználva azt, hogy az ukrán állások sok helyen jelentősen megrongálódtak - fűzte hozzá. Az ukrán 77. légideszant dandár arról tájékoztatott, hogy Kupjanszk térségében az orosz katonák megöltek egy civilt, majd drónnal aláaknázták a csapás helyszínét.

"A Harkiv megyében fekvő Novoplatonyivka település közelében végzett tervszerű terepmonitorozás során a 77. dandár drónkezelői újabb háborús bűncselekményt rögzítettek, amelyet az orosz fegyveres erők követtek el: egy férfi holttestére bukkantak az úton. Az oroszok célzott csapást mértek rá drónnal. A találat helyszínének közelében az ellenség egy második drónt is elhelyezett, azzal a céllal, hogy ismét csapást mérjen bárkire, aki a halott közelébe ér, vagy ugyanazon az útvonalon halad el" - írta az alakulat közleményében.

A katonák hangsúlyozzák, hogy a térségben nem találhatók az ukrán hadseregnek semmilyen állásai vagy objektumai, ami azt bizonyítja, hogy az orosz erők a fegyvert szándékosan és célzottan a civil lakosság ellen vetették be.