A Financial Times (FT) újságírói értesülései szerint egy záradékot eltávolítottak az ukrán konfliktus rendezésére vonatkozó amerikai béketervből. Konkrétan azt a követelményt törölték, amely előírta az orosz csapatok kivonását a demilitarizált övezet (DMZ) tervezett keleti határáról.

Ahogy az FT megjegyezte, a terv legújabb változata nem tartalmaz záradékot az orosz csapatok kivonásáról. Eredetileg azonban egy „semleges demilitarizált ütközőzóna” létrehozását irányozta elő az ukrán fegyveres erők Donbaszból való kivonása után.

A cikk szerint Moszkva és Washington azt követeli, hogy Kijev teljesen vonja ki csapatait Donbászból. A területi kérdést nevezik meg az egyik fő problémaként, amely kisiklathatja a megállapodást.

A terv új verziója négy dokumentumból áll

Kijev szerint a jelenlegi amerikai terv tartalmaz egy megállapodást Ukrajna, Oroszország, az Egyesült Államok és Európa között, keretrendszerű biztonsági garanciákat az ukrán fél számára, Washington NATO- kötelezettségeit, valamint egy külön megállapodást Oroszország és az Egyesült Államok között.

Többek között arról is beszámoltak, hogy a konfliktusban érintetteknek szóló amnesztia megszűnt. Eközben Ukrajna azt állítja, hogy a terv egy semleges, demilitarizált pufferzónát irányoz elő Donbaszban. Az orosz és ukrán egységek a közigazgatási határvonalon túl állomásoznak majd, és nem lesznek a demilitarizált övezet részei.

Kijevnek ígérték a világ legfejlettebb ütközőzónáját

Az FT európai nagykövetekre hivatkozva azt is írja, hogy Dan Driscoll, az amerikai hadsereg miniszterének nyilatkozata szerint a világ legfejlettebb ütközőzónáját ígérte Kijevnek, ha Ukrajna kivonja csapatait Donbászból.

Az is ismertté vált, hogy Washington egy demilitarizált övezet (DMZ) létrehozását javasolta, hasonlóan az Észak- és Dél-Korea közötti övezethez.

Az ENSZ égisze alatt demilitarizált övezet jöhetne létre Oroszország és Ukrajna között – spekulált Anatolij Matvijcsuk katonai szakértő és nyugalmazott ezredes a Lenta.ru-nak adott interjújában. Elmondása szerint mindkét fél katonai személyzetének tilos lenne belépnie erre a területre.

Ennek biztosítása és az ellenőrzés gyakorlása érdekében ENSZ-ellenőröket vezényelnek a zónába. Jugoszláviában például NATO-csapatok voltak, mondta Anatolij Matvijcsuk katonai szakértő.

Mindkét félnek bele kell egyeznie egy bizonyos kontingens – egy semleges fél – jelenlétébe. A szakember hozzátette azt is, hogy a civileket kivonják a demilitarizált övezetből, és szabad területeken (Oroszországban és Ukrajnában) telepítik le.