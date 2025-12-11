Amatőrök leltek rá az orosz szonárbójákra

Egy orosz, úgynevezett tengeralattjáró követő bójára bukkantak walesi amatőr búvárok a minap - írja a Bild. Mint olvasható, a Neptunusz Szeméttisztító Hadsereg (NARC) búvárai egy szimpla pucolóakció során fedezték föl a kémeszközt A Pembrokeshire (Wales) nyugati partjainál fekvő tengeri védett területen.

A beszámoló szerint a környezetvédők kezdetben azt feltételezték, a szerkezet valamiféle navigációs berendezés része. A merülésvezető jelentette a furcsa tárgyat a brit parti őrségnek, ahol is egy szakértő megvizsgálta s arra a következtetésre jutott, hogy a tárgy egy felrobbant orosz RGB-1A szonárbója. Utóbbi egy úszó akusztikus mérőeszköz , amely a felszín alatti hangok vételére, rögzítésére vagy továbbítására szolgál - így többek között kémkedési célokra is használják. A talált berendezés körülbelül 120 centiméter hosszú és tizenöt kilogramm tömegű.

Hozzáteszik, a rátapadt tengeri növényzet hiánya azt jelzi, hogy azt a közelmúltban is használhatták.