A kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztésétől tárgyalt Putyin és Maduro

MH/ MTI
 2025. december 12. péntek. 3:24
Frissítve: 2025. december 12. 9:20
A kétoldalú baráti kapcsolatok továbbfejlesztéséről folytatott eszmecserét telefonon Vlagyimir Putyin orosz és Nicolás Maduro venezuelai elnök - közölte csütörtökön a Kreml sajtószolgálata.

A kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztésétől tárgyalt az orosz és a venezuelai elnök
Fotó: AFP/Mikhail Metzel, AFP/SPUTNIK/Federico Parra

„Az államfők véleménycserét folytattak a baráti orosz-venezuelai kapcsolatok továbbfejlesztéséről, a novemberben hatályba lépett stratégiai partnerségi és együttműködési megállapodás keretében” - hangzott a Moszkvában kiadott tájékoztatás.

„Vlagyimir Putyin kifejezte szolidaritását a venezuelai néppel, és megerősítette, hogy támogatja a Maduro-kormány politikáját, miszerint a növekvő külső nyomás mellett is védi nemzeti érdekekeit és szuverenitását” - írták.

„Megerősítették kölcsönös szándékukat a közös projektek következetes megvalósítására a kereskedelmi és gazdasági, az energetikai, a pénzügyi, a kulturális-humanitárius és egyéb területeken” - állt a Moszkvában kiadott rövid kommünikében.

