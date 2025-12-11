A béke lenne az idei karácsony csodája?

Zelenszkij az amerikai béketervet „finomítgatja”, de ez veszélyes lehet számára. Donald Trump mielőbb békét akar Ukrajnában.

Donald Trump növeli a nyomást az ukrán elnökre a mielőbbi békekötés érdekében. Zelenszkij szorult helyzetben van: vagy beleegyezik a területet a békéért alkuba, vagy elveszíti Amerika támogatását.

Donald Trump mielőbb békét akar Ukrajnában

Donald Trump különmegbízottja Steve Witkoff és az elnök veje, Jared Kushner szombaton kétórás telefonbeszélgetésen sürgették Zelenszkij ukrán elnököt az amerikai béketervről szóló gyors döntéshozatalra, mert Ukrajna vesztésre áll a háborúban.

Az amerikai elnök többször is kifejezte azon szándékát, hogy gyorsan véget akar vetni a háborúnak, és szerinte Oroszország részéről megvan a hajlandóság a megállapodásra. Azt is hangoztatta, hogy Zelenszkijnek előbb-utóbb el kell fogadnia a realitásokat, mivel „nincs nyerő lap a kezében”.

Az Egyesült Államok egy 20 (eredetileg 28) pontból álló béketervet javasolt, amely a kiszivárgott információk szerint területi engedményeket, például a Donbász átadását tartalmazza Ukrajnának, amerikai biztonsági garanciákért cserébe. A terv egy karácsonyi határidőt is felvetett a megállapodásra.

Zelenszkij elnök viszont kategorikusan elutasítja területek átadását Oroszországnak, mondván, erre sem jogi, sem morális alapja nincs az ukrán törvények és alkotmány szerint. Ehelyett Ukrajna a saját, finomított béketervén dolgozik európai partnereivel, amit megküldenek Washingtonnak.

Trump nem vette jó néven, amiért szerinte Zelenszkij nem olvasta el az amerikai békejavaslat legfrissebb változatát, noha saját tanácsadói kedvezően fogadták azt. Trump közölte, „jó lenne, ha elolvasná”, mivel túl sokan halnak meg a háborúban.

Az amerikai elnök a Politicónak adott interjúban kifejtette: várja, hogy Zelenszkij mielőbb reagáljon az amerikai javaslatra. Közölte azt is, időszerű lenne választásokat tartani Ukrajnában, mert a helyzet lassan eléri azt a pontot, ahol Ukrajna már nem tekinthető demokráciának.

Zelenszkij Trump szavaira reagálva közölte, 60-90 napon belül lehetne választást tartani, ennek feltétele a voksolás biztonságának amerikai garantálása.

Szerdán Trump azt nyilatkozta, meglehetősen kemény hangnemben tárgyalt európai vezetőkkel Ukrajnáról, ismételten bírálta Zelenszkijt, felszólítva, hogy legyen realista. Nem könnyíti meg Zelenszkij helyzetét az ukrajnai korrupciós botrány sem. A New York Times arról ír, hogy a kijevi politikai vezetés szándékosan szüntette meg az Ukrajnába küldött pénzek fölötti felügyeletet, utat nyitva a rendszerszintű korrupciónak. A lap szerint az Európai Unió tudott róla, de geopolitikai okokból tolerálta azt.