Zelenszkij: Elkészült a 20 pontos béketerv

Ukrajna a célegyenesbe fordult a 20 pontból álló, úgynevezett béketerv kidolgozásával – jelentette be Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint ez egy „fundamentális dokumentum”, amely meghatározhatja a háború befejezésének konkrét paramétereit.

Az államfő a közösségi médiában közölte: a véglegesített anyagot a közeljövőben tervezik átadni az Egyesült Államoknak. A lépést szoros együttműködés előzte meg Donald Trump megválasztott elnök stábjával és az európai szövetségesekkel.

Zelenszkij december 10-re (keddre) már be is harangozott egy egyeztetést az amerikai féllel. Ezen a megbeszélésen a dokumentum azon részeit vitatják meg, amelyek Ukrajna háború utáni újjáépítését és gazdasági fejlesztését részletezik.

Az ukrán vezetés szerint a mostani hét sorsdöntő lehet a vérontás megállítása szempontjából. Zelenszkij hangsúlyozta: két kulcskérdésre keresik a választ. Egyrészt, hogyan kényszeríthetik Oroszországot az öldöklés befejezésére, másrészt mi tarthatja vissza Moszkvát egy harmadik inváziótól.

„Abból indulunk ki, hogy a békének nincs alternatívája” – fogalmazott az elnök, hozzátéve, hogy nagyon produktív munka zajlik a jövőbeli biztonsági garanciák kidolgozásán - írja a Hromadske