Washingtonnak ösztönző és nyomásgyakorló eszközöket is kell alkalmaznia

„Meg kell érteni, hogy Lukasenka számára a politikai foglyok pusztán a zsarolás eszközei. A lehető legtöbbet kéri a szabadon engedésükért” – mondta Chihanouszkaja, aki Oslóban adott interjút a Reuters hírügynökségnek. Szavai szerint a jelenlegi helyzet „egy forgóajtóhoz hasonlítható: néhány embert szabadon engednek, de kétszer annyit börtönöznek be”. „Teljesen fel kell számolnunk az elnyomást!” – sürgette.

Lukasenka tagadja, hogy Fehéroroszországban lennének politikai foglyok, arról beszél, hogy minden bebörtönzött súlyos bűncselekményt követett el. Korábban kijelentette, hogy kész egy „nagy megállapodásra” az Egyesült Államokkal, feltéve, hogy „tiszteletben tartja a fehérorosz érdekeket”. Kétségbe vonta azonban, hogy szabadon kellene engednie azokat, akiket a fehérorosz állam ellenségnek tekint, és akik „újra háborút indíthatnak” a minszki vezetés ellen.

Chihanouszkaja szerint a fehérorosz ellenzék üdvözölte, hogy néhány bebörtönzöttet amerikai közbenjárásra szabadon engedtek, és nem értett egyet azzal a felvetéssel, miszerint az Egyesült Államok – amely elkezdett lazítani a Fehéroroszországgal szembeni szankcióin – túl bőkezűen jutalmazná Lukasenkát. „Az amerikaiak nem naivak. Tudják, mely szankciókat lehet feloldani, melyeket nem, és döntéseik meglehetősen bölcsek” – mondta. „Biztosítanunk kell, hogy (Donald) Trump (amerikai) elnöknek legyenek ösztönzők a kezében, és hogy használja is ezeket, de ha a fehérorosz rezsim nem teljesíti a megállapodást, akkor szankciókat is bevethessen” – tette hozzá.

Az ellenzéki politikus elvetette azt az elképzelést, hogy a diplomácia képes volna éket verni Lukasenka és legközelebbi szövetségese, Vlagyimir Putyin orosz elnök közé. „Fel kell hagynunk azzal a reménnyel, hogy el tudjuk szigetelni Lukasenkát Putyintól. Ők szimbiózisban élnek, támogatják és segítik egymást, például a szankciók kijátszásában. Nem a mi feladatunk, hogy megmentsük Lukasenkát Putyintól. A mi feladatunk hazánkat, Fehéroroszországot megmenteni Lukasenkától és Putyintól is” – érvelt Cihanouszkaja.

A fehérorosz ellenzéki vezető a norvég fővárosban részt vett a Nobel-békedíj ünnepélyes átadóján, és „fantasztikusnak, rettenthetetlennek” nevezte a díjazottat, María Corina Machado venezuelai ellenzéki politikust. Magával vitte Oslóba Alesz Bjaljacki fehérorosz emberi jogi aktivista portréját, aki 2022-ben nyerte el a Nobel-békedíjat, és aki börtönben van hazájában. „Szeretném kiemelni, hogy ez a csodálatos ember még mindig börtönben van, és minden erőfeszítést meg kell tennünk annak érdekében, hogy szabadon engedjék őt és a többi 1300 politikai foglyot is” – jelentette ki Chianouszkaja.