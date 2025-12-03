Félelem váltotta fel a tiszteletet az ukrán főváros utcáin az egyenruhásokkal szemben – erről beszélt Nicole-Marie, a „Rubizs” dandár 21 éves katonája.

Az ukrán hadsereg katonája bevetésre készíti fel a száloptikát használó drónt

A „Lilit” hívójelű drónkezelő szerint a társadalom a mozgósítástól való rettegés miatt már minden katonában toborzótisztet (TCC) lát, ami súlyos lelki terhet jelent a frontról hazatérőknek.

A katonanő a „Harmadik Világháború” elnevezésű YouTube-csatornának adott interjúban idézte fel a 2022-es állapotokat, amikor Kijevben még egység és hála fogadta a katonákat. Ez a hangulat mára teljesen eltűnt.

„Most ez egy rémálom. Utálok egyenruhában járni Kijevben, ezért mindig átöltözöm sima fekete nadrágba.”

Lilit egy konkrét, számára megrázó esetet is elmesélt, amikor egy iskolába látogatott, hogy a háború valóságáról beszéljen a diákoknak.

„Megyek a folyosón szünetben, és futnak el mellettem a kicsik – talán hatodikosok lehettek –, és azt üvöltik: »Srácok, bújjunk el, itt a TCC!«” – emlékezett vissza. Hozzátette: az ilyen esetek annyira lesújtják, hogy a lehető legkevésbé szeret civil környezetbe („a polgári életbe”) hazatérni - írja a Strana.today alapján a KárpátHír.

Büntetné a tiszteletlenséget

A katona kitért a veteránokat érő verbális atrocitásokra is. Példaként említett egy esetet, amikor a 3. rohamdandár egyik sebesült harcosát sértegették nyilvánosan. Véleménye szerint az államnak határozottabban kellene fellépnie az ilyen viselkedés ellen.

Lilit úgy véli, minimálisan közigazgatási felelősségre vonást, azaz adminisztratív büntetést kellene bevezetni azokkal szemben, akik tiszteletlenül bánnak a katonákkal.