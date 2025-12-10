Ukrajna megbénította Putyin fontos olajfinomítóját

Ukrán drónok támadták meg a szyszrani orosz olajfinomítót, és jelentős károkat okoztak. A üzemet leállították.

Az ukrán hadsereg drónokkal támadta meg a szyszrani orosz olajfinomítót. A Reuters szerint a támadás után a létesítmény működését teljesen leállították. A finomító Oroszország legnagyobb ilyen típusú létesítményei közé tartozik, és központi szerepet játszik a nyersolaj feldolgozásában. A támadás jelentős károkat okozott.

A jelentések szerint több drón is bevetésre került a létesítmény megsemmisítésére. A támadás során az infrastruktúra fontos részei, köztük tartályok és csővezetékek is megsérültek. A kár pontos mértéke még nem ismert.

A javítások akár egy hónapig is eltarthatnak

Két bennfentes forrás a Reutersnek arról számolt be, hogy a drónok december 5-én egy nyersolaj-desztilláló üzemet támadtak meg a finomítóban. Ez az üzem a finomító fontos része, és már augusztusban is megrongálódott egy hasonló támadás során. Akkor a javítási munkák körülbelül két hétig tartottak.

Jelenleg úgy becsülik, hogy a javítások akár egy hónapig is eltarthatnak. A finomító tulajdonosa, a Rosneft eddig nem nyilatkozott az eseményekről.

Ukrajna megtámadott egy orosz olajfinomítót. Az ország az utóbbi időben egyre inkább az orosz olajipar elleni támadásokra koncentrál. Uncredited/Russian Emergency Ministry Press Service/AP/dpa - Ukrajna-háború

Eddig nincs reakció Oroszországból

Oroszország eddig nem kommentálta hivatalosan a támadást. Ismert azonban, hogy a sziskrani olajfinomító stratégiailag fontos szerepet játszik, mivel több régiót lát el üzemanyaggal, és jelentős része az orosz energiaellátásnak.

Ukrajna hónapok óta egyre több drónt vet be orosz célpontok támadására. Ezek a támadások gyakran katonai létesítményekre vagy stratégiailag fontos infrastruktúrára, például hidakra, raktárakra vagy éppen finomítókra koncentrálódnak.