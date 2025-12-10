Új álcázó kabátok: Az ukrán katonák láthatatlanok a hőkamerák számára

Hőképeken alig láthatók: az ukrán katonák szinte eltűnnek a terepen. Ezt a hatást egy speciális védőruha biztosítja.

Az ukrán hadsereg robotrendszereket is bevet a győzelemért

Éjszaka a megfelelő álcázás dönti el a biztonságot és a túlélést. A katonáknak el kell rejtőzniük a mindenütt jelen lévő hőkamerák elől. Az ukrán fegyveres erők ehhez a „Chugaster Gen 2” nevű hővédő ruhát használják, amely tetőtől talpig védelmet nyújt - írja a focus.de.

A katonák szinte egybeolvadnak a környezettel

A Mavic 3T drón által készített, jelenleg az X-en keringő hőképen látható, hogy a katonák szinte egybeolvadnak a környezettel. Az ukrán „STG Defense” cég fejlesztette ki a hővédő ponchót.

A speciális ruha visszatükrözi az infravörös sugárzást és tárolja a testhőt

Az ukrán „Militarnyi” online portál szerint az olcsó ruha ezüstkristályokat tartalmazó anyagból készül. Visszatükrözi az infravörös sugárzást, tárolja a testhőt vagy elosztja azt bizonyos zónákra.