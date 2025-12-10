Európa a győzelem tévképzetével álltatja Kijevet, miközben a harctéri realitások és a geopolitikai viszonyok már régen más irányba mutatnak – állítja véleménycikkében a konzervatív brit napilap, a The Telegraph.

A The Telegraph cikkének szerzője szerint a kontinens vezetői nem mernek szembenézni azzal a ténnyel, hogy a jelenlegi stratégiával a háború megnyerhetetlen.

Az elemzés rámutat arra a brüsszeli és európai törekvésre, amely Volodimir Zelenszkijt próbálja Donald Trump politikai ellensúlyaként pozicionálni. A cél ezzel elvileg az lenne, hogy nyomást gyakoroljanak Washingtonra az amerikai békeelképzelések megváltoztatása érdekében. A lap szerint azonban ez a taktika kontraproduktív: ahelyett, hogy megenyhítené, inkább feldühíti a Fehér Házat.

A cikk példaként hozza fel Trump és Zelenszkij februári, feszült hangulatú találkozóját, valamint egy Politico-interjút, amelyben az amerikai elnök élesen bírálta ukrán kollégáját.

A publicista szerint minden diplomáciai huzavona eltörpül amellett a tény mellett, hogy Moszkva egyre közelebb kerül katonai céljai eléréséhez. A szerző elismeri az ukrán katonák vitathatatlan hősiességét, ám úgy látja, ez már nem elegendő az orosz offenzíva megállításához.

„Az orosz csapatok feltartóztathatatlanul vonják ellenőrzés alá a még ukrán kézen lévő területeket” – fogalmaz a cikk, külön kiemelve a logisztikai szempontból kulcsfontosságú Pokrovszk orosz kézre kerülését, mint fordulópontot. A szerző érvelése szerint Oroszország jobban áll a háborúban, és a „győzelem reménye” mára a realitások talaján állva egyre kevésbé tűnik elérhetőnek.

Európai önáltatás

A The Telegraph kemény kritikát fogalmaz meg Európával szemben. A szerző szerint a kontinens „győzelem lehetséges” narratívája csupán időhúzás, amely elodázza a fájdalmas valóság elfogadását. A fegyverszállítmányok jelenlegi szintje arra elég, hogy fenntartsa a harcot, de a háború megnyeréséhez hiányzik a valódi ambíció és a készség a „mindent bevetni” elv alkalmazására.

A konklúzió szerint ha Európa nem ismeri be, hogy a konfliktus ebben a formában nem nyerhető meg, akkor Ukrajna egy elhúzódó, véget nem érő háború áldozatává válik. Ez pedig a lap szerint már nem hősies küzdelem, hanem egy „tragikus és reménytelen csapdahelyzet konzerválása”.