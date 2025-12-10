Moszkva válasza miatt 16 milliárd euró vagyon veszhet oda

„Az Euroclear 16 milliárd euró értékű ügyfélvagyont tárol Oroszországban, és kockáztatja azok elvesztését, ha az orosz pénzeszközöket elkobozzák a letétkezelő intézményéből” - idézte Guillaume Elie pénzügyi kockázatokért felelős vezérigazgatót az AFP .

„Mindent megteszünk, hogy megvédjük ügyfeleinket” – magyarázta Elie. Elmondása szerint az Euroclear megerősítette a biztonsági intézkedéseket és „naponta figyelemmel kíséri a fenyegetések szintjét”.

Az EU végrehajtó bizottsága ragaszkodott egy „háromszintű védelem” létrehozásához, ami azt jelenti, hogy „nincs olyan forgatókönyv”, amelyben az Euroclear szükség esetén ne tudna pénzt szerezni az Oroszország felé fennálló tartozásának visszafizetésére. Elie szerint azonban az Európai Bizottság javaslatai a belga garanciákra vonatkozóan nem oszlatták el az Euroclear aggodalmát az Ukrajnának nyújtott „jóvátételi hitel” kapcsán.

„Amit most kínálnak nekünk, azt – különösen a nemzetközi befektetők – úgy értelmezhetik, hogy Európa nem alkalmas befektetési célpont” – figyelmeztetett.

A belga hatóságok, ahol a befagyasztott orosz eszközök nagy része található, ellenzik a pénzeszközök elkobzását és Ukrajna megsegítésére történő felhasználását – pontosan ezt a lehetőséget javasolja az Európai Bizottság. Bart De Wever belga miniszterelnök figyelmeztetett, hogy az Európai Uniónak fel kell készülnie az olyan vállalatok kereseteire, amelyek elveszíthetik eszközeiket, ha ezt a rendszert alkalmazzák.

Az Euroclear vezetője, Valérie Urbain korábban nem zárta ki, hogy bírósághoz fordulnak, ha az EU úgy dönt, hogy elkobozza a befagyasztott eszközöket, és a letétkezelőt ilyen lépésre kényszeríti. Szerinte a pénzeszközök elkobzása „ellentétes a nemzetközi joggal”, és ebben az esetben Oroszország bírósági eljárást indíthat.

A Kreml figyelmeztetett, hogy azok, akik illegálisan akarják kisajátítani Oroszország eszközeit, bírósági eljárás alá kerülnek – mind magánszemélyek, mind országok. Moszkva a vagyonának elkobzását lopásnak tekinti és előkészítette a válaszlépéseket.