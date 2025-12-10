Légvédelmi rendszerek lelőttek egy főváros felé tartó ukrán drónt – idézte Szergej Szobjanyin polgármesternek a MAX platformon megjelent szavait a Ria Novosztyi .

„Saját erőink egy Moszkva felé tartó drónt semmisítettek meg. A mentőszolgálatok a baleset helyszínén dolgoznak” – írta.

Kicsit korábban Szobjanyin bejelentette további három ellenséges drón megsemmisítését.

Az ukrán fegyveres erők válaszul polgári infrastruktúra elleni támadásaira az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják precíziós irányítású légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.