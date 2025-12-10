Lengyelország további MiG-29-es vadászrepülőgépeket adna Ukrajnának

Egykori szovjet gyártmányú MiG-29-es repülőgépek feladatait amerikai F-16-os és dél-koreai FA-50-es repülőgépek fogják ellátni a jövőben a lengyel hadseregben

A repülőgépek adományozása a NATO politikájába illeszkedik, amely Ukrajna támogatását és a szövetség keleti szárnya biztonságának fenntartását célozza – olvasható az X-en tett bejegyzésben.

A szolgálatból kivont, egykori szovjet gyártmányú MiG-29-es repülőgépek feladatait amerikai F-16-os és dél-koreai FA-50-es repülőgépek fogják ellátni a jövőben a lengyel hadseregben – írták.

Közölték azt is, hogy végleges döntés még nincs. A lengyel fél párhuzamosan arról tárgyal az ukrán partnerekkel, hogy azok Lengyelországgal bizonyos drón- és rakétatechnológiákat osztanának meg. Ennek célja „nem csupán a felszerelések viszonzása, hanem mindenekelőtt új védelmi és ipari képességek megszerzése és közös fejlesztése”.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nemzetvédelmi miniszter erről szerdán a lengyel közszolgálati rádió hármas csatornájának adott interjújában elmondta: az Ukrajnával vállalt szolidaritásnak „kölcsönös viszonnyá” kell válnia. Felidézte: ebben a szellemben Lengyelországban már közel 30 ezer ukrán katonát képeztek ki, miközben ukrán szakértők drónkezelési tanfolyamokat tartanak a lengyel hadsereg számára.

Lengyelország eddig 46 támogatási csomag keretében szállított Kijevnek ingyenesen hadfelszerelést, ezen belül 14 MiG-29-es vadászgépet. Emellett a lengyel cégek üzleti alapon egyebek mellett M74-es aknavetőket, Krab önjáró tarackokat és különböző típusú páncélozott harcjárműveket szállítottak Ukrajnának.