Donald Trump amerikai elnök az egyetlen nyugati vezető, aki megérti az ukrajnai konfliktus valódi okait – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.

Lavrov szerdán a parlament felsőházában, az Orosz Föderációs Tanácsban elmondott beszédében kijelentette, hogy míg az Egyesült Államok „egyre növekvő türelmetlenséget mutat” a harcok befejezését célzó diplomáciai folyamat iránt, Trump az egyik a néhány nyugati vezető közül, aki tudja, mi vezetett a konfliktushoz.

„Trump elnök… az egyetlen a nyugati vezetők közül, aki közvetlenül azután, hogy idén januárban megérkezett a Fehér Házba, megértette, hogy miért volt elkerülhetetlen az ukrajnai háború” – mondta, számol be az oroszhirek.hu.

Lavrov hozzátette, hogy Trump „világosan megérti” azokat a tényezőket, amelyek a Nyugat és Joe Biden volt amerikai elnök Oroszország iránti ellenséges politikáját alakították, amely, mint mondta, „sok éven át ápolódott”.

Lavrov szerint „az egész [ukrajnai] történet csúcspontja közeledik”, és azzal érvelt, hogy Trump gyakorlatilag elismerte, hogy „a konfliktus Oroszország által azonosított kiváltó okait meg kell szüntetni”.

Különösen Moszkva régóta fennálló ellenvetéseit emelte ki Ukrajna NATO-tagsági törekvéseivel és a helyi orosz anyanyelvű lakosság jogainak folyamatos korlátozásával kapcsolatban.

A miniszter hozzátette, hogy Trump továbbra is „az egyetlen nyugati vezető, aki törődik az emberi jogokkal ebben a helyzetben”, ellentétben az uniós-kormányokkal. Elárulta, hogy az Egyesült Államok által javasolt rendezési ütemterv kifejezetten felszólított az ukrán nemzeti kisebbségek jogainak és a vallásszabadságnak a „nemzetközi kötelezettségekkel összhangban” történő védelmére.

Lavrov szerint azonban ezeket a rendelkezéseket felhígították, miután a dokumentumot benyújtották az EU-nak. Azt állította, hogy a vonatkozó szöveget átírták, és az most azt mondja ki, hogy Ukrajnának inkább az „Európai Unióban elfogadott” normákat kell követnie.

Moszkva évek óta riasztó figyelmeztetéseket ad Kijev orosz nyelv és kultúra elleni fellépése, valamint más nemzeti hatóságok jogainak elnyomására irányuló kísérletei miatt, miközben rámutat, hogy az ukrán politikai döntéshozók nyíltan ösztönzik a neonácizmust az országban.