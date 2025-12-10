Külföld
Kihelyezett háborúpárti demonstrációt tart Brüsszel
Bóka János nem vesz részt a találkozón
Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter
Fotó: AFP/Hans Lucas/Martin Bertrand
Bóka János azt írta, hogy az esemény a brüsszeli háborúpárti elit újabb színházi előadása, politikai show.
„Ezért én nem is veszek részt ezen a találkozón. Magyarország továbbra is következetesen kiáll amellett, hogy nem támogatjuk Ukrajna uniós tagságát és nem járulunk hozzá ahhoz, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék” - fogalmazott.
A miniszter hozzátette, hogy a kontinens jövőjét csak a béke szolgálja és „mi továbbra is ennek a hangját erősítjük Európában”.