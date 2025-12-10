Külföld
Kiderült, kit választottak Svájc új elnökének
A svájci elnöki választások inkább szimbolikusak, a végső döntést a kormány hozza meg, de a számok rekordszintű támogatottságot jeleznek. Például Viola Amherd 2024-ben 158 ember támogatását élvezte, Karin Keller-Sutter 168 szavazatot kapott, míg Parmelin első megválasztása 2021-ben 188 szavazatot hozott.
A 66 éves politikus a Vaud kantonból 2016 óta dolgozik a Szövetségi Tanácsban. A védelmi minisztériumot vezette, 2019 óta pedig a gazdasági, oktatási és kutatási minisztériumot irányítja. Eredményei között szerepel az amerikai vámok csökkentése és részvétele a 2021-es genfi találkozó megszervezésében, amelyen Vlagyimir Putyin orosz elnök és Joe Biden volt amerikai elnök vett részt.