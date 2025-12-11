Jók a perspektívái az orosz-indonéz atomenergetikai együttműködésnek

Jók a perspektívái Oroszország és Indonézia együttműködésének az atomenergetikában – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor szerdán a Kremlben fogadta indonéz hivatali kollégáját, Prabowo Subiantót.

„Nagyon jók a perspektíváink az energetika területén, beleértve az atomenergia-termelést is. Tudom, hogy ilyen tervek vannak az önök országában, és ha úgy ítéli meg, hogy szakértőink bevonása lehetséges, akkor mi mindig az önök rendelkezésére állunk” – hangoztatta Putyin.

Az orosz elnök méltatta, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom az év első kilenc hónapjában 17 százalékkal nőtt, Indonézia orosz búzaimportjának enyhe csökkenése mellett. Kitért arra, hogy az Oroszország és Indonézia közötti kapcsolatok a humanitárius területen is javulnak, és mindkét országból egyre több turista látogat el a másikba.

„A katonai tárcák közötti kapcsolatok (...) fejlődnek, és jó szakmai együttműködésen alapulnak. Indonéz szakembereket képeznek az egyetemeinken, beleértve a katonai egyetemeinket is” – hangsúlyozta, megemlítve egyebek között, hogy a két ország 75 éve létesített diplomáciai kapcsolatot egymással.

Subianto közölte, hogy moszkvai látogatásának célja a konzultáció Oroszországgal és hálájának kifejezése. Az indonéz elnök látogatásra hívta hazájába Putyint 2026-ban vagy 2027-ben, amit az orosz elnök elfogadott.

A találkozón orosz részről részt vett még Szergej Lavrov külügyminiszter, Gyenyisz Manturov első miniszterelnök-helyettes, Jurij Usakov, az elnök külpolitikai tanácsadója, Okszana Lut mezőgazdasági miniszter, Vaszilij Oszmakov védelmi miniszterhelyettes, Dmitrij Sugajev, az orosz Szövetségi Haditechnikai Együttműködési Szolgálat igazgatója és Elvira Nabiullina jegybankelnök.