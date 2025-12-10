2026. január 8., csütörtök

Külföld

Izraelben megpróbálták megölni Timur Mindicset

A merénylet kudarcba fulladt, mert a bűnözők összetévesztették a házat

 2025. december 10. szerda. 20:15
Timur Mindics vállalkozó ellen merényletet kíséreltek meg Izraelben – jelentette ki Ihor Kolomojszkij üzletember a bíróságon. Elmondása szerint az eset november 28-án történt.

Izraelben megpróbálták megölni Timur Mindicset
Volodimir Zelenszkij és Timur Mindics
Fotó: AFP/Andreas Solaro, X

„Ez egy merényletkísérlet volt, a bűnözőket letartóztatták. Megsebesítették a házvezetőnőt” – nyilatkozta Kolomojszkij, írja a oroszhirek.hu.

Kolomojszkij szerint a merénylet kudarcba fulladt, mert a bűnözők összetévesztették a házat. Mindics környezetéhez közeli forrás nem erősítette meg és nem is cáfolta ezt az információt a lapnak, de hozzátette, hogy jelenleg semmi sem fenyegeti az üzletembert.

Timur Mindics ukrán üzletember és producer, a „Kvartal 95” stúdió társtulajdonosa és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szoros üzleti partnere. 2025 novemberében Ukrajnában korrupciós ügyben vádlottá vált az energetikai szektorban.

Mindics néhány órával a november 10-én otthonában végrehajtott házkutatások előtt elhagyta Ukrajnát és második otthonába, Izraelbe menekült, ahol állampolgársággal is rendelkezik. Az Ukrainszka Pravda szerint az üzletember a korrupcióellenes nyomozás megindítása után azonnal távozott az országból.

Zelenszkij szankciókat vezetett be Mindics ellen, Ukrajnában körözés alatt áll.

