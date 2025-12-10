Itt vannak a béketerv fájdalmas részletei – területvesztés és NATO-stop

Kiszivárogtak a Donald Trump környezete által kidolgozott béketerv legfrissebb részletei: a Washington Post értesülései szerint az Egyesült Államok „koreai forgatókönyvet” javasol a frontvonal befagyasztására, cserébe viszont konkrét biztonsági garanciákat és gyorsított uniós integrációt kínál Kijevnek.

A Washington Postnak nyilatkozó amerikai és ukrán források szerint a terv egyik sarokköve egy demilitarizált övezet létrehozása a jelenlegi tűzszüneti vonal mentén, Donyeck megyétől egészen Herszonig. Ez a zóna a koreai félszigethez hasonlóan választaná el a feleket, mögötte pedig egy mélyebb biztonsági sáv húzódna, ahová tilos lenne nehézfegyverzetet telepíteni. A cél egyértelmű: rávenni Volodimir Zelenszkijt a kompromisszumra, akár a Donbász részleges feladása árán is.

A biztonsági garanciák terén Washington magasra tenné a lécet: a tervezet a NATO 5. cikkelyéhez hasonló védelmet ígér Ukrajnának, amelyet az amerikai Kongresszusnak is ratifikálnia kellene. Emellett a terv felveti, hogy Ukrajna már 2027-ben csatlakozhatna az Európai Unióhoz – a Trump-adminisztráció úgy véli, képesek lennének letörni a magyar vétót és felgyorsítani a folyamatot, amit a korrupció elleni harc eszközének is tekintenek.

Különösen érdekes részlet a Zaporizzsjai Atomerőmű sorsa: a tervezet kizárja az orosz megszállást, helyette felmerült, hogy az objektum közvetlen amerikai irányítás alá kerülne.