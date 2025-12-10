Hatalmas felháborodás a first lady miatt

Brigitte Macron szavai felháborodást váltottak ki. Mi áll valójában szavai mögött, és hogyan reagál erre Franciaország?

Brigitte Macron felkavarta a kedélyeket Franciaországban, mert egy színész és komikus, Ary Abittan társaságában „mocskos ribancoknak” nevezte a feministákat. A beszélgetésről készült videókat tömegesen nézték meg a közösségi médiában, és a Première Dame sok kritikát kapott a szóhasználatáért.

Környezete szerint azonban az elnök felesége csupán a #Nous Toutes (mindannyian) feminista csoport akcióját akarta kritizálni Abittan (51) színpadi fellépése során. Álarcos aktivisták szombaton megszakították a komikus előadását, és erőszaktevőnek nevezték - írja a focus.de.

„Dobjuk ki a mocskos ribancokat”

A most kritika tárgyát képező rövid beszélgetés során Brigitte Macron vasárnap, a komikus fellépése szünetében megkérdezte tőle, hogy van, és utalt a tiltakozásokra. „Ha ezek a mocskos ribancok itt vannak, akkor dobjuk ki őket” – mondta Macron, látszólag tréfásan.

Számos politikus és az interneten is élesen bírálták a first lady szavait. „Tényleg. Nincsenek szavak. Már az a gondolat is rosszul esik, hogy ez a személy teltházas előadásokat tart, de hogy Franciaország first ladyje támogatja és így nyilatkozik... Tényleg sírni tudnék” – írta például Salome a #salesconnes hashtag alatt.