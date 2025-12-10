Feltartóztatták az orosz „árnyékflotta” egyik hajóját Odesszában

Az ukrán hatóságok feltartóztattak Odesszában egy külföldi hajót, amely az úgynevezett orosz „árnyékflottához” tartozott, és illegálisan szállított ukrán mezőgazdasági termékeket az orosz megszállás alatti Krímből – számolt be szerdán az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) sajtószolgálata.

A nyomozati anyagok szerint a hajó tulajdonosa az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) szankciói alatt állt, és a korlátozó intézkedések megkerülése érdekében rendszeresen megváltoztatták a nevét.

Az SZBU közleményében azt írta, hogy a teherhajó egy afrikai ország zászlaja alatt érkezett Odessza kereskedelmi kikötőjébe, hogy acélcsöveket szállítson. „Megállapítást nyert, hogy a teljes körű invázió előtt a hajó legalább hét alkalommal kötött ki a Krím félszigeti Szevasztopolban, hogy illegálisan exportáljon mezőgazdasági termékeket az Oroszországi Föderáció érdekében” – közölte a szakszolgálat. Hozzátette, hogy 2021 januárjának végén a hajó illegálisan csaknem 7 ezer tonna gabonát vitt ki az orosz megszállás alatt álló félszigetről Észak-Afrikába.

„Az elfogás idején a fedélzeten tartózkodott a kapitány és 16 fős legénység, akik közel-keleti országok állampolgárai. A fedélzet átvizsgálása során a hatóságok megtalálták az útvonalterveket, a révkalauz-kártyákat, a térképészeti anyagokat és a rádiókommunikációs ellenőrzési naplókat, amelyek bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a hajó illegálisan hajózott be Ukrajna ideiglenesen megszállt területeinek kikötőibe” – emelte ki az SZBU.

A hajót lefoglalták, hogy később átadják annak az ukrán ügynökségnek, amely a korrupcióból és más bűncselekményekből származó vagyon felkutatásával, azonosításával és kezelésével foglalkozik.

Az ukrán keleti hadműveleti csoport a Facebookon valótlannak nevezte azokat az orosz állításokat, amelyek szerint az orosz csapatok elfoglalták a Donyeck megyei Sziverszk városát. „A térségben változatlanul feszült a helyzet, viszont az ellenség által hangoztatott állítások arról, hogy átvette volna a város feletti ellenőrzést, nem felelnek meg a valóságnak” – szögezték le. Hozzátették, hogy a kedvező időjárási körülményeket kihasználva az oroszok kis rohamcsoportokkal próbálnak bejutni a városba, az ukrán erők azonban megsemmisítik őket a városban és annak környékén. „Ugyancsak veszteségekkel végződnek az orosz kísérletek arra, hogy zászlókat tűzzenek ki a város épületeire, propagandacélú képek készítésére – tették hozzá.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka közölte, hogy ”ősszel még nem voltak ukrán csapatok a Donyeck megyei Pokrovszkban az erőforrások korlátozottsága miatt. „November 15-től, a támadó műveleteink eredményeként viszont mintegy 13 négyzetkilométer területet sikerült ellenőrzés alá vonni Pokrovszk határain belül. A város teljes területe 29 négyzetkilométer. Továbbra is tartjuk a város északi részét, nagyjából a vasútvonalig. Emellett Pokrovszktól nyugatra megtisztítottunk és ellenőrzünk mintegy 54 négyzetkilométeres területet” – emelte ki. Hangsúlyozta, hogy az orosz hadsereg Pokrovszk irányában már 156 ezer főt számlál. Hozzátette, hogy Ukrajna szintén növeli a Pokrovszk területén állomásozó katonák létszámát. „Ugyanakkor néhány nappal ezelőtt kiadtam a parancsot, hogy vonják vissza a katonáinkat a Pokrovszktól öt-hét kilométerre lévő állásaikból. Ezek olyan állások, amelyeken keresztül az ellenség bejutott. További fenntartásuk célszerűtlen lett volna. Nekünk pedig a katonáink életét kell óvnunk” – mutatott rá Szirszkij. A tábornok szerint Mirnohhrad nincs bekerítve – Bár a városban nehézkes a logisztika, mégis biztosítják azt.

„Pokrovszk és Mirnohrad jól megerősített védelmi körzetek. Pokrovszk védelme már 16 hónapja tart. Az oroszok legalább hatszor meghirdették, hogy mikor veszik ellenőrzésük alá az egész Donbaszt. Nem vették át” – állapította meg a főparancsnok.