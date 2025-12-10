Külföld
Bulgária 2026. január 1-jén átáll az euróra
A lakosok euró-kezdőcsomagot vásárolhatnak
Bulgária fontos lépés előtt áll: 2026. január 1-jétől bevezeti az eurót. Ezért a Nemzeti Bank nemrég megkezdte az első nemzeti euróérmékből álló kezdőcsomagok értékesítését.
Bulgária bevezeti az eurót: itt kaphatók az euró-kezdőcsomagok
Július 8-án az Európai Unió Tanácsa hivatalosan jóváhagyta Bulgária csatlakozását az euróövezethez 2026. január 1-jével. A bolgár leva és az euró átváltási árfolyamát 1,95583 leva/euróban határozták meg. Ez az Európai Központi Bank sajtóközleményéből derül ki.
Az euró kezdő készletek bankokban, postahivatalokban és a Bolgár Nemzeti Bankban vásárolhatók meg. Személyenként két készlet vásárolható. A készlet ára 20 leu, és 42 darab, összesen 10 euró és 23 cent értékű érmét tartalmaz. Erről a Evroto weboldal, a bolgár euró bevezetésének hivatalos weboldala tájékoztat.
A pénz még nem használható
A készletben többek között kilenc darab egycentes, hét darab kétcentes és hat darab ötcentes érme található. Két-két darab egy- és két eurós érme is van benne, mondja Stefan Tsvetkov, a Bolgár Nemzeti Bank főpénztáros. A kereskedők számára nagyobb készlet áll rendelkezésre. Mindazonáltal mindenki számára érvényes, hogy a bevezetés előtt a pénzt nem szabad forgalomba hozni vagy törvényes fizetőeszközként használni.
A Bolgár Nemzeti Bank elnöke, Dimitar Radev a bolgár minisztertanács Facebook-bejegyzésében kijelentette: „A pénzverde teljes kapacitással működik, elegendő mennyiségű euróérme áll rendelkezésre. Lesz elegendő érme – mind az első csomagban, mind azután. Nincs ok aggodalomra.”