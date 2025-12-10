Az incidens december 9-én történt . A beszámoló szerint a tiszt éppen egy hadköteles korú férfi okmányait ellenőrizte volna, amikor az, hogy elkerülje személyes adatainak átadását, rátámadt.

A támadó egy „bárd-kalapács szerű konyhai eszközzel” (valószínűleg klopfolóval vagy kisebb bárddal) sújtott le a katonára. A sérültet kórházba szállították, állapota stabil, élete nincs veszélyben. A rendőrség megkezdte a nyomozást.

A mostani eset különösen feszült légkörben történt: alig egy hete Lembergben halálra késeltek egy igazoltató tisztet, aki korábban az ATO-zónában szolgált veterán volt - írja a hromadske.ua.

A Nyugati Műveleti Parancsnokságág szerint a fizikai erőszak közvetlen következménye az információs térben zajló folyamatoknak. Úgy vélik, a közösségi oldalakon terjedő tartalmak sokszor hősként állítják be a mozgósítás elől menekülőket, és démonizálják a tiszteket.

A katonai vezetés szerint ezek a tényezők vezettek oda, hogy egyes állampolgárok ma már „igazolhatónak”, sőt „hősiesnek” érzik az egyenruhások elleni támadást.