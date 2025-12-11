Magyarország kormányának rendkívül fontos az, hogy Kárpátalján is kifejezze a tiszteletét és megbecsülését azok iránt a hagyományőrzők iránt, akik a háborús, nehéz helyzet ellenére is úgy döntöttek, hogy a szülőföldjükön maradnak, és nagyon sokat tesznek a magyar kultúráért – jelentette ki Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára a Nagydobronyi Magyar Házban, ahol elismerő okleveleket nyújtott át a magyar népi hagyományok megőrzéséért és továbbadásáért kiemelkedő nemzetépítő munkát végző személyeknek.

A helyettes államtitkár elmondta, hogy kárpátaljai útja során felkereste Tiszapéterfalvát és Szőlősgyulát is, ahol hagyományőrző szervezetek, együttesek és magánszemélyek részesültek a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Csoóri Sándor Program oklevelében.

Kijelentette: a szülőföldjükön maradó hagyományőrzők nagyon sokat tesznek a magyar kultúráért, „azért, hogy a magyar szó minél tovább megmaradhasson, hogy ezek a magyar gyerekek úgy nőjenek föl, hogy találkoznak a magyar kultúrával, mi pedig nem csak szavakkal, hanem tettekkel is bizonyítjuk azt, hogy a magyar kultúrának nincsenek határai”.

Novák Irén beszámolt arról, hogy a tapasztalatai és a helyiek elmondása szerint a háború következtében a falvak lakossága gyakorlatilag megfeleződött, hiszen hiányoznak a férfiak. Azonban az otthon maradottak nagyon sok támogatást és szeretetet kapnak különböző szervezeteken keresztül az anyaországból – fogalmazott. A mostani látogatás tapasztalatait leszűrve „a jövőben úgy érkezünk majd Kárpátaljára, hogy valós segítséget tudjunk nyújtani” – mondta művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár.

Novák Irén emlékeztetett arra, hogy Kárpátalján is elindult a környező országokban élő magyar közösségek kulturális életének támogatását, nemzeti identitásuk erősítését célzó Határtalan Program. A tervekről szólva elmondta, hogy 2026 első negyedévében is olyan programokkal készülnek, amelyeket el lehet vinni az óvodákba, iskolákba, hogy a gyerekek, a családok „egy picit ki tudjanak kapcsolódni, el tudják felejteni azt a sok borzalmat, ami körbeveszi őket”.

„Imádkozzunk azért, hogy minél hamarabb megszülethessen a megállapodás és béke legyen újra Kárpátalján, hogy a szétszakított családokat össze tudjuk hozni” – zárta gondolatait Novák Irén.