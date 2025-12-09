XIV. Leó pápa párbeszédet szeretne az ukrajnai háborúban

Az ukrán elnök, Zelenszkij már kétszer találkozott XIV. Leó pápával. Most ismét találkozójuk volt, és ismét Rómán kívülre került sor.

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij ismét találkozott XIV. Leó pápával. A Vatikáni Sajtóiroda közlése szerint a találkozóra kedd reggel a pápa második rezidenciájában, Castel Gandolfóban került sor. A közlemény szerint a megfigyelők szerint körülbelül 30 percig tartó beszélgetés középpontjában az ukrajnai háború állt - írja a focus.de.

A pápa közvetítőként a hadifoglyok cseréjében

A pápa „hangsúlyozta a párbeszéd folytatásának szükségességét”. Emellett „megismételte sürgető kívánságát, hogy a folyamatban lévő diplomáciai kezdeményezések igazságos és tartós békéhez vezessenek”.

Továbbá szóba került a hadifoglyok cseréje és az ukrán gyermekek családjukhoz való visszatérése is. A Szent Szék évek óta sikeresen közvetít ezeken a területeken.