Brutális pénzügyi csapást készít elő az EU

A befagyasztott orosz pénzeszközök felhasználásával nemcsak Ukrajnát támogatná, hanem az orosz háborús gépezet költségeit is drasztikusan megemelné az Európai Unió. Ezt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jelentette ki az Ukrajnát támogató koalíció ülését követően.

A bizottsági javaslat lényege, hogy az európai bankokban zárolt orosz vagyonból származó készpénzegyenlegeket kártérítésre, illetve egy úgynevezett jóvátételi kölcsön fedezetére fordítanák. Von der Leyen érvelése szerint ez közvetlen nyomásgyakorlási eszköz - írja a hirado.hu.

„Tehát minél tovább vívja Vlagyimir Putyin orosz elnök a háborút, ont vért, vesz el életeket, és rombolja le az ukrán infrastruktúrát, annál magasabbak lesznek a költségek Oroszország számára” – fogalmazott a politikus, utalva arra, hogy a mechanizmus automatikusan bünteti az agresszió elhúzódását.

Európa védelme Kijevnél kezdődik

A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott egyeztetésen a pénzügyi támogatás mellett az európai védelmi ipar felpörgetése volt a fő téma. Von der Leyen szerint nincs vesztegetni való idő, mivel Ukrajna túlélése kulcsfontosságú az egész kontinens védelme szempontjából.

Ennek jegyében halad a SAFE program végrehajtása, amely 150 milliárd eurós védelmi beruházást tesz lehetővé a tagállamoknak. Beszédes adat, hogy a benyújtott 19 nemzeti tervből 15 kifejezetten tartalmazza Ukrajna támogatását is. A bizottság elnöke szerint a cél a védelmi ipari bázisok integrálása és az elrettentő erő növelése.

Álca a béketárgyalás

A bizottsági elnök kitért a diplomáciai helyzetre is. Bár a nemzetközi térben egyre több szó esik a rendezésről, és a béketárgyalások körül jelenleg is patthelyzet uralkodik, von der Leyen szerint Moszkva valójában csak gúnyt űz a diplomáciából.

„Oroszország folyamatosan csak megtéveszt és időt húz… miközben úgy tesz, mintha békére törekedne” – jelentette ki, hozzátéve, hogy az EU egységesebb, mint valaha, és nem dőlnek be a Kreml taktikájának.