Ukrán drónok támadták meg az ipari várost Oroszország mélyén

Minden éjjel Moszkva és Kijev drónokkal támadja egymást. Ezúttal egy orosz ipari város a Volga partján volt a célpont. Ismét civilek sérültek meg.

A Volgán fekvő orosz nagyvárosban, Cseboksariban hivatalos adatok szerint egy ukrán drón roncsai zuhantak egy lakóházra, és kilenc embert megsebesítettek.

A sérültek között van egy gyermek is – írta Telegramon Vlagyimir Sztepanov, a Csuvašföld orosz köztársaság miniszterelnök-helyettese. Az összes áldozat orvosi ellátásban részesül. A sérülések súlyosságáról nem írt - írja a focus.de.

A média jelentései szerint Cseboksaryban akár hét robbanás is hallatszott. Csuvasföld fővárosa körülbelül 1000 kilométerre fekszik Ukrajnától. Az ipari városban több fegyvergyár is található.

A hadsereg több mint 100 drón lelövését jelentette

A moszkvai védelmi minisztérium eközben 121 ukrán drón lelövését jelentette orosz terület felett és a 2014 óta annektált Krímben. Míg négy drón a szomszédos Nyizsnyij Novgorod területén felett lőtték le, Csuvasföldről magáról nem érkezett drónjelentés.

Ukrajna 2022 februárja óta védekezik az orosz támadó háború ellen. Az ukrán hadsereg folyamatosan célba veszi az annektált Krím-félszigeten található katonai bázisokat.

Kijev messze a határon túl támad

Oroszország a már csaknem négy éve tartó háborúban szisztematikusan bombázza a megtámadott Ukrajna hátországát. De Kijev is kifejlesztett drónokat, amelyekkel – többnyire az olaj- és gáziparban – messze a orosz határon túl található célpontokat támad. A károk és az áldozatok száma azonban nem áll arányban az Oroszország által okozott hatalmas pusztítással és a sok halottal és sérülttel Ukrajnában.