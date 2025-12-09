Ukrajnával valamit tenni kell

A legutóbbi nemzetközi fejlemények sürgős európai uniós intézkedéseket tesznek szükségessé Ukrajnával kapcsolatban – írta António Costa, az Európai Tanács elnöke a jövő csütörtökön kezdődő uniós csúcstalálkozóra szóló, a uniós tagállami vezetőknek küldött meghívólevelében kedden.

Mint írta, továbbra is zajlanak a diplomáciai erőfeszítések egy igazságos és tartós béke eléréséért, ebben pedig fontos szerepe van annak, hogy az EU miként tudja erősíteni Ukrajna tárgyalási pozícióját és növelni az Oroszországra gyakorolt nyomást.

Costa közölte: a tanácskozás ugyancsak kiemelt témája lesz az Európai Unió 2028 és 2034 közötti többéves pénzügyi keretének előkészítése. Hangsúlyozta, hogy a 2026 végéig való megállapodás kulcsfontosságú ahhoz, hogy 2028-tól időben indulhassanak az új uniós programok.

Az EU-bővítést Costa „az EU legfontosabb geopolitikai befektetésének” nevezte, és hangsúlyozta, hogy több tagjelölt ország jelentős előrelépést ért el, és közülük néhány a belátható időn belül teljesítheti a csatlakozás feltételeit.

Az Európai Tanács elnöke továbbá a globális gazdasági helyzet kihívásaira, valamint az EU versenyképességének erősítésére is felhívta a figyelmet. Mint írta, elengedhetetlen, hogy az unió olyan stratégiákat dolgozzon ki, amelyekkel meg tudja védeni magát a külső gazdasági és politikai nyomástól, és biztosíthatja a stratégiai autonómiát.

Costa a Közel-Kelet helyzetéről is említést tett: az EU-nak szerepet kell vállalnia a gázai tűzszünet teljes végrehajtásában és a kétállami megoldást célzó politikai folyamat fenntartásában – írta.

A decemberi csúcson a tagállami vezetők értékelik a korábbi döntések végrehajtását a védelem, biztonság és migráció területén is. Costa szerint Oroszország és Fehéroroszország fokozódó hibrid tevékenysége sürgeti Európa védelmi felkészültségének felgyorsítását.

A tanácskozás december 18-án reggel kezdődik, az Európai Parlament elnökével folytatott hagyományos eszmecserével. Ezt követően Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szól majd a vezetőkhöz.