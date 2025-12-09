Ukrajna új béketervet készít elő

Ukrajna egy felülvizsgált béketervet készül benyújtani a Fehér Háznak, mivel el akarja kerülni az Oroszországnak tett területi engedményeket.

Kijev alternatívákat fog javasolni, miután Volodimir Zelenszkij elnök ismét kizárta a földterületek feladását, mondván, hogy ehhez „nincs joga” sem az ukrán, sem a nemzetközi jog értelmében.

A nyilatkozatot hétfőn tette, miután találkozott európai és NATO-vezetőkkel, azon törekvés részeként, hogy eltántorítsa az Egyesült Államokat egy olyan békemegállapodás támogatásától, amely jelentős engedményeket tartalmaz Ukrajna számára, és amelytől a szövetségesek attól tartanak, hogy sebezhetővé tenné az országot egy jövőbeni invázióval szemben.

Az AFP hírügynökség jelentése szerint az ukrán elnök egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy csapata már kedden új javaslatot küldhet az amerikaiaknak.

Eközben az északnyugat-ukrajnai Szumi városa áram nélkül maradt egy orosz dróntámadás után.

A régió kormányzója elmondta, hogy több mint egy tucat drón csapódott be. A hatóságok jelenleg is keresik az áldozatokat.

Másutt tovább emelkedett a Ternopil régióban elkövetett, Oroszország egyik legvéresebb támadásának halálos áldozatainak száma.

Ternopil rendőrfőnöke elmondta, hogy két újabb holttestet találtak a nyugat-ukrajnai város elleni orosz rakétatámadást követően, így a halálos áldozatok száma 38-ra emelkedett, köztük nyolc gyermek.

Zelenszkij jelenleg is folyamatban lévő európai diplomáciai körútjára azután került sor, hogy az amerikai és ukrán tárgyaló feleknek a hétvégén napokig tartó intenzív tárgyalásokon sem sikerült olyan megállapodást kötniük, amelybe Kijev beleegyezhetne.

Zelenszkijt hétfőn főtárgyalója, Rüstem Umerov tájékoztatta volna a zártkörű csúcstalálkozóról, aki a Telegramon azt írta, hogy részletesen beszámol majd az Egyesült Államok és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti közvetlen tárgyalásokról.

Az európai vezetők két ponton egyensúlyoznak: Ukrajna támogatása és az USA támogatása között.

A földek átadásáról Zelenszkij azt mondta: „Oroszország ragaszkodik ahhoz, hogy adjunk fel területeket, de mi nem akarunk semmit átengedni.”

Így folytatta: „Nincs erre jogunk az ukrán törvények, az alkotmányunk és a nemzetközi jog értelmében. És erkölcsi jogunk sincs.”

Zelenszkij régóta azt állítja, hogy Ukrajna határainak bármilyen megváltoztatásához népszavazást kell kiírni.

Kedden Valerij Geraszimov, az orosz vezérkari főnök bejelentette, hogy az ország erői előrenyomulnak Ukrajna frontvonala mentén, és a stratégiailag fontos Pokrovszk városához közeli Mirnohradot veszik célba.

Oroszország azt állítja, hogy elfoglalta Pokrovszkot, ami közelebb mozdítaná Putyint a Donbász teljes ellenőrzésének átvételéhez, amely a szomszédos Donyeck és Luhanszk régiókból áll.

Ukrajna tagadta ezt, és egy parancsnoki központ élőben közvetítette a BBC-nek a városban harcoló ukrán katonák élő videóját egy nemrégiben tett látogatás során.

Az Interfax-Ukraine hírügynökség jelentése szerint Zelenszkij újságíróknak azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államok által javasolt – de Kijev és az európai vezetők által Oroszország számára túl kedvezőnek tartott – kezdeti 28 pontos tervet 20 pontra csökkentették.

Azt mondta, hogy a tervezetből nem távolítottak el „ukránbarát” pontokat, bár a területi kérdésben sem született „kompromisszum”.

Zelenszkij a keleti Donbász régió és a zaporizzsjei atomerőmű ellenőrzését a „legérzékenyebb” kérdések között említette.

Az USA által támogatott terv eredeti, kiszivárgott változata azt javasolta, hogy Ukrajna adja át a Donbász teljes ellenőrzését Oroszországnak, annak ellenére, hogy a Kreml erői közel négy évnyi háború után sem tudták teljesen elfoglalni azt.

A tervezet szerint a zaporizzsjai atomerőműben, Európa legnagyobb atomerőművében termelt energiát Oroszország és Ukrajna között osztanák meg.

Kijev és Európa vezetői jelezték, hogy az elmúlt hetekben előrelépés történt a tervezet finomításában, és dicsérték a Trump-adminisztrációt, amiért igyekszik közvetíteni a harcok befejezése érdekében.

A hétfői, sietősen megszervezett Downing Street-i csúcstalálkozót – amelyen Zelenszkij, Sir Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár is részt vett – azonban széles körben az Ukrajna iránti támogatás megnyilvánulásaként tekintették, mivel az ország igyekszik ellenállni a Fehér Ház nyomásának.

A 10. számú közlemény szerint megállapodás született arról, hogy az Egyesült Államok vezette tárgyalások „kritikus pillanatot” jelentenek Ukrajna támogatásának fokozása szempontjából, és ismételten felszólítottak egy „igazságos és tartós békére, amely szilárd biztonsági garanciákat is magában foglal”.

Ezen jövőbeli biztonsági garanciák jellege egy másik nyitott kérdés a tárgyalások során.

Folyamatosan folynak az erőfeszítések egy nemzetközi koalíció összeállítására, amely békemegállapodás esetén folyamatos katonai támogatást nyújtana Kijevnek, bár egyelőre nem világos, hogy ez milyen formát öltene.

Míg az Egyesült Királyság és Franciaország nemzetközi csapatok Ukrajnába telepítését javasolta, számos kulcsfontosságú európai védelmi szereplő, köztük Németország és Olaszország, szkepticizmusát fejezte ki az ötlettel kapcsolatban.

Az sem világos, hogy az Egyesült Államok milyen mértékben lenne hajlandó támogatni Ukrajna jövőbeli védelmi megállapodásait.

A londoni tárgyalásokat követően Zelenszkij Brüsszelbe repült, hogy találkozzon Mark Rutte NATO-főtitkárral és Ursula von der Leyen EU-főtitkárral, kedden pedig Olaszországban találkozik Georgia Meloni miniszterelnökkel.

Moszkva azt is állította, hogy a Fehér Házzal folytatott tárgyalások konstruktívak voltak, annak ellenére, hogy kevés nyilvános jel utalt arra, hogy előrelépést tett volna a Kreml által a 2022 februári teljes körű invázió megkezdésekor kitűzött célok bármelyikében.

Vasárnap Trump jelezte, hogy Zelenszkijt tartja a békemegállapodás elérésének fő akadályának, amit kulcsfontosságú külpolitikai céljává tett, és amelyet az elnök állítása szerint gyorsan el is tud majd érni a 2024-es elnökválasztási kampány során.

Azt nyilatkozta az újságíróknak, hogy Oroszország „jól van” az Egyesült Államok által mindkét félnek felvázolt béketervvel, de „kissé csalódott, hogy Zelenszkij nem olvasta el”.

Zelenszkij szinte egyidejűleg azt mondta, hogy Umerov tájékoztatására vár, miután három napig amerikai kollégáival Miamiban tárgyalt.

„Vannak kérdések, amiket csak személyesen lehet megvitatni” – mondta Zelenszkij.