2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Újabb repülőgép katasztrófáról számoltak be a helyi hatóságok

Nincsenek túlélők

MH/ MTI
 2025. december 10. szerda. 3:13
Megosztás

Nincs túlélője az oroszországi ivanovói régióban kedden lezuhant katonai repülőgép katasztrófájának – jelentette be a szerencsétlenség okát vizsgáló bizottság.

Újabb repülőgép katasztrófáról számoltak be a helyi hatóságok
Lezuhant egy orosz katonai repülőgép Moszkvától mintegy 200 kilométerre
Fotó: Anadolu via AFP/Berkan Cetin

Az An-22-es katonai szállító repülőgép – amely a védelmi minisztérium szerint javítás utáni próbarepülést hajtott végre – lakatlan területen zuhant le, Moszkvától mintegy 200 kilométerre északkeletre.

Bár a vizsgálat az áldozatok számát nem közölte, a tárca korábbi bejelentése szerint a fedélzeten heten utaztak.

Az ügyben vizsgálat indult.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink