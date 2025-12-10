Külföld
Újabb repülőgép katasztrófáról számoltak be a helyi hatóságok
Nincsenek túlélők
Lezuhant egy orosz katonai repülőgép Moszkvától mintegy 200 kilométerre
Fotó: Anadolu via AFP/Berkan Cetin
Az An-22-es katonai szállító repülőgép – amely a védelmi minisztérium szerint javítás utáni próbarepülést hajtott végre – lakatlan területen zuhant le, Moszkvától mintegy 200 kilométerre északkeletre.
Bár a vizsgálat az áldozatok számát nem közölte, a tárca korábbi bejelentése szerint a fedélzeten heten utaztak.
Az ügyben vizsgálat indult.