Új védelmi megállapodásra készül Románia és Németország

Románia és Németország szoros védelmi együttműködéséről, a NATO keleti szárnyának közös védelméről egyeztetett kedden a bukaresti és a berlini védelmi minisztérium képviselője a Fekete-tenger partvidékén található Mihail Kogalniceanu légi támaszponton.

A román védelmi minisztérium (MAPN) közleménye szerint az eredetileg miniszteri látogatásként beütemezett találkozóra végül államtitkári szinten került sor.

Sorin-Dan Moldova román védelmi államtitkár kijelentette: Németország hazája egyik legfontosabb partnere és szövetségese, a német-román stratégiai partnerség kulcsfontosságú Románia védelmi képességének megerősítésében és korszerűsítésében, valamint Ukrajna és Moldova védelmének támogatásában.

Nils Schmid német védelmi államtitkár sajtónyilatkozatában rámutatott: Németország részvétele a romániai légtérvédelmi járőrszolgálatban a szövetségesi szolidaritást jelzi, a NATO keleti szárnyának biztonsága érdekében „bármiféle fenyegetéssel szemben”.

A román légitámaszponton állomásozó Eurofighter Typhoon vadászgépek számos alkalommal részt vettek azokban a küldetésekben, amelyeket az ukrán folyami kikötők elleni orosz légicsapások idején észlelt légtérsértések tettek szükségessé. A találkozón arról az együttműködési megállapodásról is egyeztettek a felek, amelyet a Rheinmetall AG kötött múlt héten a román kormánnyal egy lőporgyár megépítéséről Brassó megyében.

Bukarest még hétfőn is arra készült, hogy Boris Pistorius német védelmi minisztert látja vendégül a Mihail Kogalniceanu támaszponton. A régóta beütemezett látogatás előkészítésében szervezési gondot okozott a – szakmai önéletrajza meghamisításával vádolt – román védelmi miniszter november végén bekövetkezett lemondása.

Az MAPN a múlt héten még azt közölte, hogy a német tárcavezetőt a román államtitkár fogadja a fekete-tengeri bázison. A protokolláris bakit a román kormány hétfőn azzal próbálta helyrehozni, hogy bejelentette: Ilie Bolojan miniszterelnök lesz Pistorius tárgyalópartnere, végül azonban a német fél is államtitkári szinten képviseltette magát a keddi találkozón.