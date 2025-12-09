Trump szerint Putyin nyeri a háborút

Trump csalódottságát fejezte ki Zelenszkij iránt, és azt állította, hogy Putyinnak „megfelel” a béketerv.

Donald Trump elnök szerint Ukrajnának engedményeket kell tennie, mivel „veszít” a háborúban Oroszországgal.

Az amerikai vezető a Politico-nak adott interjúban azt mondta, hogy Volodimir Zelenszkij elnöknek „össze kell szednie magát és el kell kezdenie elfogadni a dolgokat”, hozzátéve: „Amikor vesztésre állsz – mert ő vesztésre áll”.

Hozzátette: „Vlagyimir Putyin elnök nem tisztelte Zelenszkijt, nem kedvelte Zelenszkijt. Ők tényleg utálják egymást. És a probléma részben az, hogy nagyon utálják egymást. És nagyon nehéz nekik megpróbálni megegyezést kötni. Nehezebb, mint a legtöbb esetben.”

Ez nem sokkal azután történt, hogy az amerikai elnök azzal vádolta Zelenszkijt, hogy akadályozza a békeegyezmény előrehaladását azzal, hogy nem fogadja el az Oroszországnak kedvező követeléseket.

A német bulvárlapnak, a Bildnek adott interjújában Trump azt mondta: „Össze kell szednie magát, és el kell kezdenie elfogadni a dolgokat.” - írja az Independent.