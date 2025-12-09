2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Szijjártó Péter pontosította a Trump-Orbán megbeszélésen elhangzottakat

„Nem született megállapodás semmilyen 20 milliárd dollárról”

MH/ MTI
 2025. december 9. kedd. 17:01
Megosztás

Látom, a hazai média egy része ráugrott a Politicóra, és azt hiszik, hogy most aztán nagyon találtak valamit. Le kell hűtenem a Moszkváig hatoló hirtelen lelkesedést. Ott ültem Donald Trump és Orbán Viktor megbeszélésén, ahol valóban nem született megállapodás semmilyen 20 milliárd dollárról, mint ahogy ezt nem is állította senki – írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán kedden.

Szijjártó Péter pontosította a Trump-Orbán megbeszélésen elhangzottakat
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó Péter beszámolója szerint azt viszont megbeszélték, hogy egyeztetéseket kezdenek „egy újfajta pénzügyi együttműködésről, annak lehetséges formáiról, egy olyan mechanizmusról, ami pénzügyi védelmet jelenthet”.

„Egyebekben pedig köszönjük az Elnök úrnak Orbán Viktorról mondott elismerő szavait, reméljük, hogy a lelkesedő médiumokban majd ezeket is idézik, mint ahogyan azt is, amit Donald Trump az európai mainstream politikusokról mond” – tette hozzá a miniszter.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink