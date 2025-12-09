Külföld
Szijjártó Péter pontosította a Trump-Orbán megbeszélésen elhangzottakat
„Nem született megállapodás semmilyen 20 milliárd dollárról”
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter
Szijjártó Péter beszámolója szerint azt viszont megbeszélték, hogy egyeztetéseket kezdenek „egy újfajta pénzügyi együttműködésről, annak lehetséges formáiról, egy olyan mechanizmusról, ami pénzügyi védelmet jelenthet”.
„Egyebekben pedig köszönjük az Elnök úrnak Orbán Viktorról mondott elismerő szavait, reméljük, hogy a lelkesedő médiumokban majd ezeket is idézik, mint ahogyan azt is, amit Donald Trump az európai mainstream politikusokról mond” – tette hozzá a miniszter.