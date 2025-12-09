Rossz hír a gazdaságnak

Az Európai Parlament balliberális-néppárti nagykoalíciója elárulta az európai gazdákat, tisztességtelen versenyre és kiszolgáltatott helyzetbe kényszerítette őket – jelentette ki Győri Enikő, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője, a Patrióták Európáért EP-frakció gazdasági felelőse kedden.

Az MTI-hez eljuttatott közleményében Győri Enikő elmondta, az EP Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsága (INTA) napirendre tűzte, majd a balliberális-néppárti nagykoalíció szavazataival elfogadta az Európai Bizottság jogszabálytervezetét arról a védzáradékról, mely az EU és a dél-amerikai közös piac (Mercosur) országaival – Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay, valamint a 2016 óta felfüggesztett tagsággal bíró Venezuela – tervezett megállapodás európai mezőgazdaságra gyakorolt negatív hatását akarná ellensúlyozni.

Noha az irány önmagában helyes lenne, a javasolt védelmi mechanizmus továbbra sem nyújt elegendő biztonságot az európai gazdáknak, különösen nem a kisebb tagállamok piacain – hívta fel a figyelmet.

„A mostani szöveg szerint a védintézkedések csak akkor lépnének életbe, ha az egész uniós gazdaságot érintő súlyos kár következne be. Ez elfogadhatatlan, mivel egy kisebb ország teljes ágazata már jóval az uniós riasztási szint aktiválódása előtt a padlóra kerülhet” – fogalmazott.

A politikus elmondta, az EP szakbizottságában a Patrióták számos olyan módosító indítványt nyújtottak be, amelyek tagállami szinten is arányos, automatikus védelmet biztosítottak volna, ezáltal garantálva az egyenlő feltételeket minden termelő számára.

A baloldal és a Tisza Párt brüsszeli pártja, az Európai Néppárt (EPP) ezeket elutasította – hívta fel a figyelmet.

„Nekünk, Patriótáknak a gazdák biztonsága az első. A brüsszeli hatalmi nagykoalíció javaslata azonban kiszolgáltatott helyzetbe sodorná az európai gazdákat. Ezért nem támogattuk a jelentést. Az európai gazdák többet érdemelnek” – fogalmazott.

Az EP-képviselő szerint a kockázatokat tovább növeli, hogy az EU egyszerre több irányból terheli az ágazatot: a Mercosur-megállapodás miatt növekvő agrárimport, az Ukrajnával folytatott egyre szélesebb körű kereskedelmi liberalizáció, valamint a zöldítéssel járó többlet-adminisztráció együtt háromszoros szorítást jelent az agrártermelőinknek. „Egyenlőtlen feltételek mellett kénytelenek versenyezni, miközben jelentések és megfelelési kötelezettségek sokaságát kell teljesíteniük” – fogalmazott.

Elmondta, a téma jövő héten a strasbourgi plenáris ülésen kerül majd részletes vitára. „Ott is ki fogunk állni a gazdáinkért. Megfelelő védelmet és támogatást érdemelnek, hiszen ők biztosítják Európa élelmiszerellátását. Oltalmaznunk kell az európai gazdákat” – zárta közleményét Győri Enikő.