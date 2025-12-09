Az Egyesült Államok ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna „így vagy úgy” elhagyja a Donbaszt, hogy békeszerződés jöhessen létre.

Közölte a Politico egy európai tisztviselő, aki állítólag ismeri a tárgyalások menetét.

„Ami a területi kérdést illeti, az amerikaiak álláspontja egyszerű: Oroszország követeli Ukrajnától, hogy adja fel a területeket, és az amerikaiak továbbra is azon gondolkodnak, hogyan lehetne ezt megvalósítani” – mondta.

A lap forrása szerint Donald Trump amerikai elnök gyors békeegyezményt szeretne, ezért „csapatának meg kell magyaráznia neki, hogy nem ők tehetnek arról, hogy ez nem megy olyan gyorsan, ahogy ő szeretné”. „Fontos, hogy Amerika hogyan fog viselkedni: közvetítőként, vagy az oroszok oldalára áll?” – tette fel a kérdést az európai tisztviselő, hozzátéve, hogy Ukrajna is várja a tisztázást azzal kapcsolatban, hogy milyen biztonsági garanciákat hajlandó nyújtani az Egyesült Államok.

Ugyanakkor ukrán tisztviselők a The Washington Postnak adott kommentárban reményüket fejezték ki a béketárgyalások előrehaladásával kapcsolatban. Egy magas rangú ukrán tisztviselő, aki ismeri a legutóbbi megbeszéléseket, szerint az Egyesült Államok frissített béketerve „közelebb áll ahhoz, hogy Ukrajna számára megvalósítható legyen, de nem egyszerű és még nem végleges”.

Az Egyesült Államok eredeti béketerv-tervezete magában foglalta a teljes Donbassz Oroszország ellenőrzése alá helyezését és az ukrán csapatok kivonását az általuk még megszállt területekről, valamint a harcok befagyasztását a Herszon és Zaporizzsja régiókban a kontaktvonal mentén. Az Egyesült Államok és Ukrajna képviselőinek tárgyalásait követően a béketervet frissítették.

Az amerikai kezdeményezés új változatát december 2-án Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja és Jared Kushner, Trump veje mutatta be az orosz félnek. A Kreml a tárgyalások eredményeként közölte, hogy többek között területi kérdéseket is megvitattak, de a felek egyelőre nem találtak kompromisszumos megoldást.

Vlagyimir Putyin orosz elnök november végén kijelentette, hogy a harcok Ukrajnában akkor szűnnek meg, amikor Kijev kivonja csapatait a megszállt területekről. December 4-én azt mondta, hogy a Donbassz és Novorosszija területei minden esetben Oroszország ellenőrzése alá kerülnek – katonai vagy más úton.

A moszkvai tárgyalások után Witkoff és Kushner még több tárgyalási fordulót folytatott az ukrán féllel. Trump szerint a kijevi képviselőknek tetszettek az Egyesült Államok javaslatai, és Oroszországot is kielégítik, bár az „szívesebben [megszerezné] az egész országot”.

December 8-án az ukrán delegáció vezetője, Rustem Umerov beszámolt Zelenszkijnek a Witkoff-fal és Kushnerrel folytatott tárgyalások eredményeiről, miután találkoztak Putyinnal. Ezután az ukrán elnök elmondta, hogy Kijev az európai országokkal együtt kidolgozza saját béketervét, amelyet Washingtonnak fog elküldeni. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Trumpnak „saját elképzelése” van a konfliktus lezárásáról, és ez eltér az ukrán elképzeléstől.

„Az amerikaiak alapvetően kompromisszumra törekednek. Természetesen vannak bonyolult kérdések, amelyek a területeket érintik. Ott még nem találtak kompromisszumot” – mondta az ukrán elnök, hozzátéve, hogy Kijevnek törvény szerint nincs joga átadni területeit.