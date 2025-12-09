Fehéroroszországnak újjá kell építenie az Ukrajna által elhagyott határt. Ezt Alekszandr Lukasenka a Biztonsági Tanács ülésén jelentette be.

„A fehérorosz-ukrán határon többé-kevésbé stabilizálódott a helyzet. Bár rengeteg probléma van ott. Tegnap a határőrségünk főparancsnoka jelentette nekem, hogy számos olyan kérdés van, amelyet mozgósítással kell megoldani, beleértve az ukrán oldalon felhagyott határ kiépítését, előőrsök építését és a határőrök felfegyverzését” – mondta.

Lukasenka azt is megjegyezte, hogy a fegyveres erőket a határőrök mögött a második sorban kell bevetni.

„Természetesen nemcsak a figyelmünket vonja el, hanem bizonyos erőforrásokat is” – hangsúlyozta a fehérorosz vezető.

Az ukrajnai orosz különleges katonai művelet megkezdését követően Kijev hivatalosan is bejelentette a Fehéroroszországgal közös határának megerősítését. Bejelentették, hogy erődítményeket építettek, és a teljes határszakaszt aknásították. Eközben a fehérorosz fél is megkezdte új határőrházak építését déli irányban, számol be az eadaily.com.