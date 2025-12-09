Küzdelem a túlélésért

A kelet-ukrajnai, csatában megrongált épület alagsorában megbújva a 65 éves Volodimir ritkán jelenik meg.

„Minden elveszett körülöttünk, minden leégett” – mondta. „Ijesztő, de tovább élünk – mit lehet tenni?”

Az olyan lakosok, mint Volodimir, aki hátramaradt, hogy gondoskodjon beteg anyósáról, a tél beálltával küzdenek a túlélésért a bombázott, repeszek sújtotta épületekben.

Orosz csapatok támadást indítanak a város ellen, amely egykor kulcsfontosságú központja volt Ukrajna keleti erőinek, hogy további területeket foglaljanak el, miközben Kijevre nyomás nehezedik, hogy fogadja el az Egyesült Államok által támogatott békemegállapodást, amely fájdalmas engedményekkel járhat.

Mivel a stratégiai fontosságú Pokrovszk városa az elfoglalás szélén áll, a tisztviselők és az elemzők úgy vélik, hogy Oroszország most az úgynevezett „erődövezetet” fogja célba venni, amely a megmaradt ukrán kézen lévő keleti városokból áll.

Kosztyantynivka a legsebezhetőbb, déli szélén már dúlnak a harcok az ukrán nyílt forráskódú Deep State csoport szerint. Erős robbanások dübörögnek a távolban, és drónok surrognak a fejük felett, gyakran egyszerre több is.

Semmi más hely

Volodimir, aki csak a keresztnevét mondta meg, egy lakóteret alakított ki a szürke betonfalak között, konyhaszekrényekkel és tűzhellyel.

A lakosok élelmiszert halmoztak fel olyan humanitárius segélyszervezetek dolgozóitól, akik a veszély miatt már nem szállítanak. Emellett esővizet is gyűjtenek, amelyet később egy közeli állomáson tisztítanak meg.

Nehéz, de elviselhető – mondta Volodimir, homlokára erősített fejlámpával, miközben a háttérben egy generátor zümmögött. – Hozzászoktunk, kicsit beilleszkedtünk.

Kint egy vastag kék kabátot viselő idős nő egy kocsin egy propánpalackot cipelt két jól felszerelt járőröző katona mellett.

Egy másik lakó, az 54 éves Jurij azt mondta, hogy még mindig fájdalmai vannak, miután a szomszédok kihúzták a nemrégiben az oroszok által a lakóházára mért támadás romjai alól.

„Hová menjek? Mivel?” – kérdezte, hozzátéve, hogy a havi lakbér máshol majdnem háromszorosa a körülbelül 85 dolláros nyugdíjának.

„Lehet, hogy darabokra hullott” – mondta a megrongálódott otthonáról –, „de legalább az enyém.”

Nagynyomású Diplomácia

Volodimir Zelenszkij elnök hétfőn Londonban tartózkodott, hogy szövetségesei támogatását kérje az amerikai és ukrán tárgyalók között lezajlott, szerinte „konstruktív, bár nem könnyű” tárgyalások után.

Kijev visszautasította a Washington által a múlt hónapban javasolt Moszkva-barát feltételeket, és biztonsági garanciákat kér a partnerektől a megállapodás részeként.

Kosztyantynivkában, a donyecki régióban, amelyet Vlagyimir Putyin orosz elnök a békéért cserébe Ukrajnától kér, ukrán katonák kígyóznak a megtizedelt városban, fák alatt és épületromok között keresve fedezéket.

A 32 éves Dmitro, a 49. különálló rohamzászlóalj, a „Kárpát Szics” tagja, azt mondta, kevéssé hiszi, hogy a harcok véget érnek, idézte a Reuters.

„A haza minden centiméterét fontosnak tartom” – mondta láthatóan kimerülten. „És nem tervezzük, hogy csak úgy feladjuk.”