Kilenc ketrecharcos meccs lehet a Fehér Ház kertjében

Trump jelentette be

MH/MTI
 2025. december 9. kedd. 21:56
Akár kilenc ketrecharcos címmérkőzést is rendezhetnek a Fehér Ház területén jövőre, a június 14-i UFC-gála keretében – jelentette be Donald Trump.

Donald Trump amerikai elnök
Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds

Az amerikai elnök – akit a Home of Fight portál idézett – egy gálán úgy fogalmazott, hogy „a valaha volt legnagyobb küzdelmek lesznek”.

Trump, aki nagy kedvelője a sportágnak, július elején jelezte először, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából tartandó ünnepségek részeként 2026-ban UFC-gálát rendeznek a Fehér Házban. Jó két hónapja jelentették be, hogy a gála június 14-én lesz a mindenkori amerikai elnök hivatalos washingtoni lakó- és munkahelyének kertjében, ahová 20-25 ezer nézőt várnak.

