Külföld
Jelentősen megnőtt az ukrán dróntámadás áldozatainak száma
Az orosz városban minden sebesült orvosi ellátásban részesül
Megjegyezte, hogy az orosz városban minden sebesült orvosi ellátásban részesül.
Sztepanov elmondta, hogy csebokszari mentőszolgálatai gyorsan kezelik a károkat és gondoskodnak a közbiztonságról.
„A lakók fokozatosan visszatérnek lakásaikba. A városvezetés alá tartozó különbizottságok megkezdik az épületek állapotának és a károknak a felmérését” – írta Csuvasföld miniszterelnök-helyettese.
A csebokszari lakóépület elleni dróntámadásról december 9-én reggel érkezett bejelentés.
Oleg Nyikolajev, Csuvasföld kormányzója bejelentette, hogy a városban a sürgősségi szolgálatok fokozott riasztási üzemmódba kapcsoltak, írja a Lenta.