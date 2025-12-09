Jelentősen megnőtt az ukrán dróntámadás áldozatainak száma

2026. január 8., csütörtök

 2025. december 9. kedd. 11:12
Tizennégyre emelkedett a csebokszari lakóépület elleni ukrán pilóta nélküli légi jármű (UAV) támadásában megsérültek száma. Erről Vlagyimir Sztyepanov, a Csuvas Köztársaság miniszterelnök-helyettese számolt be Telegram csatornáján.

Ukrán tüzérségi katonák
Fotó: NurPhoto via AFP/Ukrinform/Dmytro Smolienko

Megjegyezte, hogy az orosz városban minden sebesült orvosi ellátásban részesül.

Sztepanov elmondta, hogy csebokszari mentőszolgálatai gyorsan kezelik a károkat és gondoskodnak a közbiztonságról.

„A lakók fokozatosan visszatérnek lakásaikba. A városvezetés alá tartozó különbizottságok megkezdik az épületek állapotának és a károknak a felmérését” – írta Csuvasföld miniszterelnök-helyettese.

A csebokszari lakóépület elleni dróntámadásról december 9-én reggel érkezett bejelentés.

Oleg Nyikolajev, Csuvasföld kormányzója bejelentette, hogy a városban a sürgősségi szolgálatok fokozott riasztási üzemmódba kapcsoltak, írja a Lenta.

