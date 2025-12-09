Külföld
Intim titkot árult el magáról Vlagyimir Putyin
Váratlan vallomást tett Vlagyimir Putyin
Vlagyimir Putyin orosz elnök
Fotó: AFP/Pool/Alexander Nemenov
Vlagyimir Putyin elárulta, hogy időnként teljesen „csendben” közlekedik, villogók és konvoj nélkül - írja az origo.hu.
Putyin inkognitóban járja az orosz utakat
„Amikor úton vagyok, lehet hogy furcsán hangzik, de nem mindig használok szirénát vagy kíséretet. Néha, ha őszinte vagyok, teljesen egyszerűen megyek. Előfordul, hogy halkan, mindenféle kíséret nélkül utazom” – mondta az orosz elnök a Társadalmi és Emberi Jogi Tanács ülésén.