Hét emeletes épület égett

Sokan meghaltak

 2025. december 9. kedd. 20:52
Több mint tucatnyi halálos áldozata volt Indonézia volt fővárosában, Jakartában egy hétemeletes irodaépületben kedden keletkezett tűznek – jelentette a Kompas TV helyi műsorszolgáltató.

Legkevesebb húszan életüket vesztették a jakartai irodaház épületében keletkezett tűzben
Fotó: AFP/Synatria Respati

A rendőrség közlése szerint egyelőre 17 halálos áldozatot találtak, de sokaknak még nem sikerült kimenekülniük az épületből.

A helyi televízió által bemutatott felvételeken látható, hogy több tucatnyi tűzoltó segít az épület evakuálásában, és elhunytakat is visznek ki halottas zsákokban.

Az épületben a Terra Drone Indonesia irodái vannak. A cég bányászati és mezőgazdasági felhasználásra kínál légi megfigyelést végző drónokat.

A jakartai székhelyű vállalkozás a japán Terra Drone Corporation támogatásával jött létre.

