Fizetős lett a veronai erkély

Tizenkét euróba kerül egy jegy

 2025. december 9. kedd. 20:39
Előzetes helyfoglalás és jegyvásárlás szükséges a Júlia erkélyeként ismert turistalátványosság meglátogatásához január 6-ig Verona város önkormányzatának döntése alapján.

Júlia erkélye Veronában fizetős hellyé vált
Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

A jegy fejenként tizenkét euróba kerül. Egyszerre száz ember tartózkodhat az épületben, negyedóránként negyvenöt fős csoportokat engednek be.

Verona az eddig ingyenes látványosság fizetőssé tétele mellett a Júlia házát és erkélyét megrohamozó látogatók tömegének szabályozása érdekében döntött.

Az erkély William Shakespeare Rómeó és Júlia című darabjából vált ismertté, a szerelmesek zarándokhelyévé vált, azonban soha nem volt a Capulet család tulajdonában: a Verona központjában, a Cappello utcában található palota az ezerkilencszázas évek elején került a város tulajdonába, és akkor jött az ötlet, hogy középkori hangulatúvá módosítsák.

Az erkélyt a harmincas évek végén helyezték az épületre, majd a hetvenes években Júlia szobrát az udvarra állították. 1973-tól nyitották meg a nagyközönség előtt a Júlia házaként ismert turisztikai látványosságot, ahova a világ minden részéből érkeznek szerelmesek, akik az erkély közelében hagyják üzeneteiket.

