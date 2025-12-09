Külföld
„Az USA ne szóljon bele az EU demokratikus életébe!"
Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke szerint
Antonio Costa megjegyzései az Egyesült Államok nemrégiben nyilvánosságra hozott nemzetbiztonsági stratégiájára reagálnak, amely élesen bírálja az EU politikai és kulturális pályáját, és „civilizációs eltűnéssel” fenyeget. A dokumentum az európai intézményeket túlzott szabályozással, a migrációs politikák révén előidézett instabilitással és a politikai ellenzék elnyomásával vádolja.
A dokumentum arra ösztönzi a „hazafias európai pártokat”, hogy álljanak ki a demokratikus szabadságjogokért.
Costa hétfőn Párizsban elmondta, hogy az EU és az USA továbbra is partnerek maradnak, de figyelmeztetett, hogy a szövetségesek nem szabad, hogy „beavatkozzanak egymás demokratikus életébe vagy belpolitikai döntéseibe”. Figyelmeztetett továbbá Washington „patrióta” pártok támogatására, kijelentve, hogy nem az USA dolga megmondani „az európai polgároknak, hogy melyik párt a helyes és melyik a helytelen”.
Costa szerint az új amerikai külpolitikai megközelítés arra utal, hogy Washington eltávolodott a multilateralizmustól, gyengítette elkötelezettségét az úgynevezett „szabályokon alapuló nemzetközi rend” iránt, és feladta az éghajlatváltozás elleni küzdelmet mint stratégiai prioritást.
„Világnézetünkben vannak különbségek” – állapította meg az Európai Tanács elnöke.
Az előzményekhez tartozik, hogy Washington és Brüsszel közötti kapcsolatok feszültté váltak, mióta Donald Trump amerikai elnök januárban visszatért a Fehér Házba. Az Egyesült Államok és az EU most rendszeresen összetűzésbe kerül a kereskedelem, a védelmi kiadások és a digitális szabályozás kérdésében.
A két fél az ukrajnai konfliktus miatt is összetűzésbe került. Az EU tisztviselői elutasították az Egyesült Államok által támogatott békejavaslatot, és ehelyett Kijevnek nyújtott katonai és pénzügyi támogatás folytatásával szorgalmazták a harcok folytatását.