Az Egyesült Államok nem fenyegetőzhet beavatkozással az EU „demokratikus életébe” – idézte az oroszhirek.hu az Európai Tanács elnökét, aki hozzátette, hogy Brüsszel és Washington már nem osztja a közös világnézetet.

Antonio Costa megjegyzései az Egyesült Államok nemrégiben nyilvánosságra hozott nemzetbiztonsági stratégiájára reagálnak, amely élesen bírálja az EU politikai és kulturális pályáját, és „civilizációs eltűnéssel” fenyeget. A dokumentum az európai intézményeket túlzott szabályozással, a migrációs politikák révén előidézett instabilitással és a politikai ellenzék elnyomásával vádolja.

A dokumentum arra ösztönzi a „hazafias európai pártokat”, hogy álljanak ki a demokratikus szabadságjogokért.

Costa hétfőn Párizsban elmondta, hogy az EU és az USA továbbra is partnerek maradnak, de figyelmeztetett, hogy a szövetségesek nem szabad, hogy „beavatkozzanak egymás demokratikus életébe vagy belpolitikai döntéseibe”. Figyelmeztetett továbbá Washington „patrióta” pártok támogatására, kijelentve, hogy nem az USA dolga megmondani „az európai polgároknak, hogy melyik párt a helyes és melyik a helytelen”.

Costa szerint az új amerikai külpolitikai megközelítés arra utal, hogy Washington eltávolodott a multilateralizmustól, gyengítette elkötelezettségét az úgynevezett „szabályokon alapuló nemzetközi rend” iránt, és feladta az éghajlatváltozás elleni küzdelmet mint stratégiai prioritást.

„Világnézetünkben vannak különbségek” – állapította meg az Európai Tanács elnöke.

Az előzményekhez tartozik, hogy Washington és Brüsszel közötti kapcsolatok feszültté váltak, mióta Donald Trump amerikai elnök januárban visszatért a Fehér Házba. Az Egyesült Államok és az EU most rendszeresen összetűzésbe kerül a kereskedelem, a védelmi kiadások és a digitális szabályozás kérdésében.

A két fél az ukrajnai konfliktus miatt is összetűzésbe került. Az EU tisztviselői elutasították az Egyesült Államok által támogatott békejavaslatot, és ehelyett Kijevnek nyújtott katonai és pénzügyi támogatás folytatásával szorgalmazták a harcok folytatását.