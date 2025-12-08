2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Az amerikai béketerv átdolgozott változatát kedden adják át Washingtonnak

Zelenszkij kedden már Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel tárgyal

MH/MTI
 2025. december 8. hétfő. 23:34
Frissítve: 2025. december 9. 18:37
Az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai béketerv átdolgozott változatát kedden adják át Washingtonnak - jelentette ki hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Londonban, ahol Nagy-Britannia, Németország és Franciaország vezetőivel tárgyalt.

Csúcstalálkozót tartottak hétfőn a londoni miniszterelnöki hivatalban Nagy-Britannia, Ukrajna, Németország és Franciaország vezetői. A Downing Streeten tartott megbeszélésen Keir Starmer brit miniszterelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia államfő vett részt
Fotó: ADRIAN DENNIS / POOL / AFP

Zelenszkij ukrán újságíróknak nyilatkozva elmondta, az Egyesült Államok által kidolgozott béketerv 28 pontról 20 pontra rövidült és hangsúlyozta, hogy abból eltávolították "a nyíltan Ukrajna-ellenes álláspontokat".

Mindemellett újfent határozottan kizárta a területek átadását Oroszországnak. "A törvény szerint ehhez nincs jogunk – sem az ukrán törvények, sem az alkotmányunk, sem a nemzetközi jog szerint, ha őszinték vagyunk" – hangoztatta.

Moszkva ragaszkodik ahhoz, "hogy területeket engedjünk át, de mi nem akarunk semmit átengedni és ezért harcolunk" - közölte. Az Egyesült Államok megpróbál kompromisszumot elérni ebben a kérdésben, de továbbra is "komoly problémák vannak és még nem találtak kompromisszumot" - tette hozzá.

