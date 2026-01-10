2026. január 10., szombat

Előd

Hollandia bojkottálja az Eurovíziót

Magyarország a tehetség oldalán

Kiss Krisztina
 2026. január 10. szombat. 21:32
Rendkívüli fejlemény Európában: a holland közszolgálati csatorna, az AVROTROS bejelentette, hogy bojkottálja a 2026-os Eurovíziót, amíg Izrael részt vesz a versenyen.

Hollandia bojkottálja az Eurovíziót
Tel-Avivban, 2000. február 24-én búcsúztak rajongók tízezrei a fiatalon elhunyt Ofra Haza énekesnőtől
Fotó: AFP/Sven Nackstrand

Hasonló döntést hozott Írország, Spanyolország és Izland is. A hollandok szerint a verseny részvétele nem összeegyeztethető az általuk vallott emberi és sajtószabadsági értékekkel.

A hagyományosan „politikamentes” kulturális események ma már egyre inkább átpolitizáltak. Magyarország szemszögéből a tehetség az elsődleges. A politikai nézetek nem befolyásolhatják, hogy ki képviselje az országot. Ha a múltban a származás lett volna a döntő szempont, soha nem ismerhette volna meg a világ Ofra Hazát, az izraeli aranytorkú énekesnőt. A fiatal énekesnő 1983-ban robbant be az Eurovízió nemzetközi színpadára a „Chai” című dalával, lenyűgözve a közönséget hangjával, tehetségével és karizmájával. A színpadot majd két évtizeden át uralta nemcsak hangjával de karizmatikus megjelenésével is. Pályáját azonban kettétörte fiatalon bekövetkezett halála.

A világ emlékezetében nem a származása, hanem a művészete él tovább, amely generációkat varázsolt el. Ez az eset ismét rávilágít: a zene hidat építhet országok és kultúrák között, és a tehetség minden politikai és társadalmi határon át értékelhető.

