Összeütközött két metró a Pillangó utcánál

Összeütközött két metrószerelvény a Pillangó utcánál hétfő reggel, tízen megsérültek - közölte Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) azt közölte, hogy kilenc embert kellett kórházba vinni a baleset helyszínéről. Hétfőn este ismét a teljes vonalán járt a 2-es metró.