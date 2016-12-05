Összeütközött két metró a Pillangó utcánál

Miközben a budapestiek napról napra szembesülhetnek a város infrastruktúrájának lepusztulásával, az eredetileg 25 milliárdos költségvetésűre tervezett Úszó-világbajnokság ma már a 100 milliárdos költséget jelent mindannyiunknak. Még súlyosabb, ami a miniszterelnöki átköltözés miatt a Budai Várnegyedre 100 milliárd forintot költ a Fidesz az adófizetők pénzéből, miközben egyetlen fillér sem jutott még sem afelújításra, vagy szerelvények meghibásodásainak kezelésére. Utóbbi következményeként ma épp bekövetkezett egy tíz személyi sérülést okozó baleset. A sérülteknek ezúton kívánunk mielőbbi felépülést. Egy ember életének kockáztatása is sok, a fővárosnak nem kéne tovább emelni a tétet. - áll Szabadai Viktor, a Magyar Liberális Párt budapesti választmányi elnökének közleményében.
A 2-es metró vonalán történt súlyos baleset felelőse egyértelműen a Fidesz és a Tarlós István vezette fővárosi önkormányzat. A 3-as vonal 2010 óta halogatott felújítása mellett a 2012-es engedélyezést követően mára a folyamatosan közlekedő új szerelvények is kritikus állapotba kerültek köszönhetően a hanyag és felelőtlen budapesti politikai vezetésnek.