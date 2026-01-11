2026. január 11., vasárnap

Előd

Krónika

Meghalt Erich von Däniken, az „ősi űrhajósok” krónikása

A világszerte ismert svájci szerző 90 éves volt

MH
 2026. január 11. vasárnap. 19:47
Erich von Däniken svájci író 90 éves korában meghalt – közölte irodája, a halálhírt családja is megerősítette a Yahoo News szerint.

Fotó: AFP/Getty Images/Getty Images North America/Riccardo Savi

Däniken szombaton, egy rövid kórházi tartózkodás után hunyt el Unterseenben, Bern kantonban. Bestseller-szerzőként tucatnyi könyvben népszerűsítette azt a nézetet, hogy az emberiség múltjának egyes „rejtélyei” földönkívüliek látogatásával magyarázhatók; többek között azt állította, hogy az egyiptomi piramisok építésében is szerepük lehetett.

Első, 1968-ban megjelent könyve az „Erinnerungen an die Zukunft” volt, amelyben például a bibliai Ezékiel látomásait is űrhajó-leszállásként értelmezte. A dpa felidézi: von Däniken autodidakta volt, eredetileg szakácsként és vendéglátósként dolgozott, később pedig utazások és gyűjtőmunka során kereste a szerinte „földönkívüli nyomokat”.

