Dermesztő hideg

 2026. január 11. vasárnap. 10:33
Bár új szezonrekord nem született, a szombat éjszaka is zimankós volt: országos átlagban mínusz 12 fokig csökkent a hőmérséklet – írta a HungaroMet Zrt. vasárnap a Facebook-oldalán.

Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya

A bejegyzéshez készített infografika szerint a leghidegebbet vasárnap reggel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szikszó vízmű meteorológiai állomáson regisztrálták, mínusz 20,8 fokot. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Edelényben és Gagybátorban, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyíregyháza északi részén és Nyírtasson egyaránt mínusz 20,6 fok volt.

Megjegyezték: a Nógrád vármegyei Zabar – ahol gyakran mérnek országos hidegrekordot – ezúttal nem került be a tíz leghidegebb állomás közé.

