Elkerülhetetlen volt a baleset

Az extrém havazásban a szemétszállítás sem maradhat el

Egy döbbenetes felvétel jelent meg TikTokon: egy autó fedélzeti kamerája rögzítette, ahogy egy elé kihajtó sofőr miatt felborul egy kukáskocsi, amely ezután áttörte a betonelválasztó elemeket és átcsúszott a szemközti sávba az M3-as bevezető szakaszán, Budapesten.

Az egyik kukás súlyosan megsérült, társai könnyebben –írta meg a Mandiner.

Az M0-ásra is mentőt kellett riasztani, ott egy autó repült át a betonelemeken és a tetejére borulva állt meg.