Elkerülhetetlen volt a baleset

Átcsúszott egy kukásautó a szemközti sávba az M3-ason

 2026. január 10. szombat. 15:43
Azonnal mentőt kellett hívni a helyszínre.

Elkerülhetetlen volt a baleset
Az extrém havazásban a szemétszállítás sem maradhat el
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/David Hammersen

Egy döbbenetes felvétel jelent meg TikTokon: egy autó fedélzeti kamerája rögzítette, ahogy egy elé kihajtó sofőr miatt felborul egy kukáskocsi, amely ezután áttörte a betonelválasztó elemeket és átcsúszott a szemközti sávba az M3-as bevezető szakaszán, Budapesten.

Az egyik kukás súlyosan megsérült, társai könnyebben –írta meg a Mandiner.

Az M0-ásra is mentőt kellett riasztani, ott egy autó repült át a betonelemeken és a tetejére borulva állt meg.

